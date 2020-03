Jeep Cherokee North Edition arriva in America giusto in tempo per l’inverno

Oltre che sulle Gladiator, Wrangler, Grand Cherokee, Cherokee e Renegade, Jeep ha deciso di introdurre l’allestimento North Edition anche per la popolare Jeep Cherokee 2020 giusto in tempo per l’inverno. Basata sulla versione Latitude 4×4, la Cherokee North Edition porta con sé alcune opzioni popolari presenti nella gamma del SUV compatto, il look del Trailhawk e alcune chicche Mopar nel mix.

Il pacchetto North Edition include ganci traino neri, fendinebbia, barre del tetto nere, fascia frontale e posteriore Trailhawk, badge esterno nero, cerchi Trailhawk da 17″, pneumatici All Terrain e badge North.

Jeep Cherokee North Edition: il pacchetto invernale ora disponibile anche per il SUV compatto

Internamente, la Jeep Cherokee North Edition dispone di sedili avvolgenti in tessuto/vinile premium, sedile del conducente regolabile, sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici, navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

La Cherokee North Edition include una serie di funzioni standard come controllo automatico della temperatura, avvio remoto, sedili anteriori con funzione di riscaldamento, volante riscaldato, specchietti con funzione di riscaldamento, borsa da viaggio Mopar e sbrinatore del tergicristallo.

Il pacchetto North Edition è disponibile al prezzo di 2515 dollari da aggiungere a quello della Cherokee Latitude 4×4. Infine, la casa automobilistica americana ha iniziato ad accettare gli ordini ed è possibile avere maggiori informazioni presso le concessionarie locali.