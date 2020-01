Jeep Renegade North Edition 2020 arriverà nelle concessionarie americane a marzo

La settimana scorsa, Jeep ha annunciato l’arrivo di un’intera gamma di modelli North Edition 2020 giusto in tempo per l’inverno e dedicata al mercato nordamericano. Oltre alle Jeep Gladiator, Wrangler e Grand Cherokee, la casa automobilisti di FCA prevede di introdurre anche il Jeep Renegade North Edition 2020 che si basa sull’allestimento Sport ma aggiunge lo stile unico della variante Trailhawk.

Dunque, se si apprezza l’aspetto del Renegade Trailhawk ma si è alla ricerca di un pacchetto molto più conveniente, allora il Renegade North Edition è sicuramente il veicolo giusto. L’esterno dello speciale SUV compatto è caratterizzato da cerchi in alluminio Trailhawk da 17″, pneumatici all-season 215/60R17 BSW, badge North sul portellone posteriore, ganci traino anteriori e fascia frontale Trailhawk con fendinebbia.

Jeep Renegade North Edition 2020: anche il SUV compatto ottiene il nuovo pacchetto invernale

Internamente, il nuovo Jeep Renegade North Edition propone un sistema di infotainment UConnect 4C con display touch da 8.4 pollici, navigatore e radio, un quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, gruppo Cold Weather, sedili in tessuto nero e volante avvolto in pelle con funzione di riscaldamento, tappetini Mopar per tutte le stagioni, MOPAR Tow Strap Trail Rated kit e altro ancora.

Come caratteristiche standard troviamo delle maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, delle barre sul tetto nere, avvio remoto, una piastra paramotore anteriore e badge in nero lucido.

La versione North Edition del popolare Jeep Renegade verrà proposta nelle concessionarie Jeep statunitensi a un prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) di 26.670 dollari (circa 24.189 euro). Si tratta di 2895 dollari (circa 2.626 euro) in più del Renegade Sport 4×4.

Per quanto riguarda la disponibilità, la casa automobilistica americana ha parlato dell’arrivo negli showroom a marzo e potrà essere scelto nelle colorazioni Granite Crystal, Alpine White, Black e Sting-Gray.