Jeep Compass North Edition 2020 arriva nelle concessionarie nordamericane

La settimana scorsa, Jeep ha presentato in Nord America un’intera gamma di modelli North Edition 2020 giusto in tempo per l’inverno. Oltre alle Jeep Gladiator, Wrangler, Grand Cherokee e Renegade, la casa automobilistica americana ha annunciato la disponibilità anche della Jeep Compass North Edition 2020 presso gli showroom Jeep presenti nel mercato nordamericano.

La versione North Edition del SUV si basa sull’allestimento Sport ma aggiunge lo stile unico offerto dalla Compass Trailhawk. Dunque, se si apprezza il design di quest’ultima ma si è alla ricerca di un pacchetto molto più economico, allora la nuova Jeep Compass North Edition è il veicolo giusto.

Jeep Compass North Edition: anche il SUV si aggiunge alla gamma 2020 dedicata al Nord America

Esternamente, il modello offre una fascia frontale Trailhawk con ganci traino in nero opaco, dei cerchi Trailhawk da 17“ con pneumatici all-season, una piastra paramotore sulla parte frontale e vari inserti in Gloss Black. Oltre a questo, troviamo maniglie delle portiere e calotte degli specchietti retrovisori esterni dello stesso colore della carrozzeria.

Internamente, la Compass North Edition 2020 è dotata di sedili anteriori e volante avvolto in pelle con funzione di riscaldamento, avvio remoto, sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici, quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, tappetini all-season, presa da 115V, interni neri con cornici Gun Metal e altro ancora.

Gli equipaggiamenti disponibili come optional sono i seguenti: ruota di scorta compatta, Safety Group, Security Group, Advanced Safety Group e rock rails Mopar.

La nuova Jeep Compass North Edition è disponibile a un prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) di 27.800 dollari (circa 25.222 euro). Il pacchetto, quindi, costa 2695 dollari (circa 2.446 euro) in più rispetto al modello Sport 4×4 standard. Infine, il veicolo può essere scelto in ben 10 colorazioni esterne: Granite Crystal, Lazer Blue, White, Diamond Black, Billet Silver, Spitfire Orange, Olive Green, Redline Red, Jazz Blue e Velvet Red (disponibile più avanti).