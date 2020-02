Jeep Gladiator nominato Truck Of The Year 2020 da Motoring TV

Il nuovo Jeep Gladiator è stato nominato Truck Of The Year 2020 da Motoring TV. Il riconoscimento proviene da ospiti esperti della trasmissione televisiva settimanale più famosa in Canada visibile sul canale TSN dal 1988. Motoring TV si occupa di recensioni e informazioni sui motori da oltre 30 anni.

Howard Elmer, esperto di truck di Motoring TV, ha dichiarato: “La scelta di nominare il Jeep Gladiator come Truck of the Year è un cenno allo stile e all’ingegneria del pick-up, ma anche all’eredità di Jeep e allo sforzo necessario per portare questo veicolo sul mercato. Dopo 28 anni senza pick-up, Jeep è tornata con un modello di medie dimensioni che combina il meglio dei due mondi, off-road e utility. Lo storico nome Gladiator onora questo nuovo membro della famiglia Jeep e, sebbene basato sul Wrangler, è veramente un pick-up. Ben fatto Jeep“.

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up dell’azienda conquista un importante riconoscimento

Il premio Truck Of The Year 2020 di Motoring TV è solo l’ultimo riconoscimento conquistato dal Jeep Gladiator, il pick-up di medie dimensioni più capace disponibile ad oggi sul mercato. Il mese scorso, ad esempio, il veicolo è stato nominato North American Truck Of The Year.

Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “Motoring TV ha alcuni degli esperti automobilistici più famosi in Canada. Quindi, l’aver nominato il Jeep Gladiator come Truck Of The Year conta molto“.

Il Jeep Gladiator 2020 continua a migliorare anche la sua gamma. Proprio la settimana scorsa è stata presentata la nuova versione Mojave che ha fatto il suo debutto canadese durante il Canadian International Auto Show di Toronto. Abbiamo di fronte il primo veicolo Desert Rated della casa automobilistica americana che rappresenta il massimo in termini di capacità off-road ad alta velocità e prestazioni in ambienti desertici e sabbiosi.