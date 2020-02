Jeep Gladiator e Ram 1500 inclusi nella classifica 10 Best Car Interiors Under $50,000

Jeep Gladiator e Ram 1500 sono stati inclusi nella classifica 10 Best Car Interiors Under $50,000 di Autotrader. Ogni anno, gli editori del famoso sito Web esaminano attentamente gli ultimi modelli presenti sul mercato per stilare questa classifica.

Per il 2020, l’ultimo pick-up di Jeep è entrato a far parte per la prima volta in questa lista mentre il quello di Ram segna la sua terza inclusione (2018, 2019 e 2020). Inoltre, Gladiator e 1500 sono gli unici pick-up ad aver guadagnato un posto in questa famosa classifica.

Jeep Gladiator e Ram 1500: Autotrader premia i due pick-up di Fiat Chrysler Automobiles

Brian Moody, direttore esecutivo di Autotrader, ha dichiarato: “L’interno del Jeep Gladiator è perfettamente in linea con la robustezza complessiva del pick-up. Abbiamo scelto il Gladiator, non per il lusso intrinseco, ma perché in qualche modo riesce ad essere elegante, funzionale e confortevole senza essere appariscente o morbido”.

Gli esperti valutano gli interni di ogni vettura prendendo in considerazione comfort, qualità dei materiali e logica di utilizzo per aiutare i consumatori a trovare il miglior veicolo in base alle esigenze personali.

In merito al Ram 1500, Moody ha affermato: “Per il terzo anno consecutivo, il Ram 1500 è nella nostra classifica ‘Best Interiors’. Il motivo è semplice. Ram ha costantemente fatto il possibile per distinguere il proprio pick-up dalla massa con caratteristiche avvincenti, versioni interessanti e colori contemporanei. Di tutti i pickup full-size disponibili, il Ram 1500 ha gli interni più belli e di alta qualità”.

Il direttore di Autotrader ha continuato dicendo: “Chiunque trascorra la maggior parte della giornata alla guida di un pick-up apprezzerà i materiali soft-touch, le caratteristiche e le robuste opzioni di archiviazione. Superando persino alcune auto di lusso, l’abitacolo del Ram è un posto eccellente per trascorrere del tempo sulla strada o una notte in città. L’interno del Ram 1500 2020 ha ottenuto un incredibile 4.7 su 5 nella nostra valutazione“.

I redattori di Autotrader hanno scoperto che il Jeep Gladiator ha catturato l’attenzione degli acquirenti per gli inserti in alluminio, il cruscotto soft-touch e i comandi gommati. Oltre a questo, i sedili in pelle, le ottime soluzioni di archiviazione e la connettività USB hanno guadagnato elogi. In merito al Ram 1500, gli editori del noto portale Internet affermano che propone gli interni più belli nel segmento dei pick-up da mezza tonnellata. La qualità dei materiali, i punti di tocco e l’ergonomia sono di prima categoria nella gamma del brand americano.