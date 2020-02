Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1970 disponibile all’acquisto su Bring a Trailer

Il noto sito Internet Bring a Trailer sta proponendo in vendita un esemplare del 1970 dell’Alfa Romeo GT 1300 Junior. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la storica vettura è riuscita a raggiungere una somma di 20.000 dollari ma mancano ancora sei giorni al termine dell’asta online.

Questa GT 1300 Junior fu costruita nel dicembre del ‘69 e venduta nuova in Italia. Il veicolo ha lasciato la fabbrica con un esterno in antracite e degli interni in amaranto. Nel 2016, l’auto è stata importata in Germania.

Alfa Romeo GT 1300 Junior: un bellissimo esemplare del 1970 è in cerca di un nuovo proprietario

La potenza proviene da un motore a quattro cilindri in linea da 1.3 litri abbinato a un cambio manuale a 5 velocità. Secondo quanto riportato da Bring a Trailer, l’Alfa Romeo ha ottenuto diversi lavori di manutenzione negli ultimi quattro anni, fra cui una riverniciatura e un rinnovo del cruscotto e delle finiture interne in legno.

Durante i due anni di proprietà del rivenditore, sono stati aggiunti circa 2000 km. La riverniciatura di questa Alfa Romeo GT 1300 Junior è stata eseguita poco dopo l’importazione in Germania quattro anni fa, secondo la documentazione.

Sulla parte inferiore della portiera del passeggero è presente un po’ di ruggine. Troviamo un set di cerchi in acciaio da 14″ originali che indossano dei coprimozzi lucidi e sono abbinati a degli pneumatici Continental EcoContact3 serie 185 del 2014.

Non mancano dei freni a disco su tutte e quattro le ruote. L’abitacolo di questa GT 1300 Junior del 1970 è rifinito in similpelle amaranto con tappetini in gomma. Il contachilometri, invece, segna circa 66.000 km.

Il motore da 1298 cm³ sviluppa una potenza di 86 CV e 115 nm di coppia massima ed è abbinato a due carburatori Weber montati dietro un filtro dell’aria FISPA. L’intera potenza, infine, viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 velocità.