Dodge Viper: uno speciale esemplare debutta a Dubai

La Dodge Viper di ultima generazione è una delle auto più apprezzate dagli utenti, soprattutto dai fan della sportiva che purtroppo (almeno per il momento) non otterrà una nuova generazione.

In questo articolo vi proponiamo un progetto davvero interessante che rappresenta un esemplare reale e non il solito render. Il proprietario di questa Dodge Viper Gen V sentiva che l’aspetto originale del suo esemplare non fosse sufficiente. Per questo la potente supercar con motore V10 ha ricevuto tre modifiche che hanno trasformato radicalmente il suo aspetto.

Dodge Viper: ecco un esemplare ispirato alla BMW M1 con livrea Hugo Boss

Ovviamente, il cambiamento più importante riguarda la probabile livrea Hugo Boss forse presa in prestito dalla BMW M1 Procar della serie monarca. Basandosi sulla vettura originale, l’artista Khyzyl Saleem ha ricreato una versione digitale di questa Dodge Viper Gen V caratterizzata da un assetto estremamente ribassato e un nuovo set di cerchi targati Vossen che si adattano perfettamente alla speciale livrea.

La carrozzeria di questo esemplare è composta dalle colorazioni bianca, nera e rossa, quest’ultima presente sulla parte frontale, attorno alla presa d’aria collocata sul cofano motore, sul tetto, attorno agli scarichi laterali e sul retro. Come menzionato dall’artista digitale, questa Viper ha debuttato ufficialmente al Made 2020, il primo salone automobilistico in scena negli Emirati Arabi Uniti che ha avuto luogo venerdì.