FCA cerca studenti per progettare il futuro pick-up Ram

Anche quest’anno si terrà una nuova edizione del concorso Drive for Design di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Il contest è aperto agli studenti delle scuole superiori negli Stati Uniti nelle classi 10-12 che avranno l’obiettivo di creare “il pick-up Ram per eccellenza del futuro“.

Secondo il brief del progetto, “i pick-up Ram sono come strumenti. Sono progettati per servire uno scopo specifico e/o svolgere una funzione specifica. Che si tratti di trasportare una famiglia numerosa, trasportare materiali e attrezzi sul posto di lavoro, rimorchiare una barca o consegnare pacchi“.

Ram: partito ufficialmente il nuovo contest Drive for Design 2020

La casa automobilistica americana vuole conoscere la visione del futuro dei pick-up Ram degli studenti e quale sarà lo scopo. Le iscrizioni per partecipare al concorso Drive for Design sono attualmente aperte e devono essere presentate entro il 1 maggio.

Per poter partecipare, gli studenti devono creare un design originale e inviarlo a FCADriveForDesign.com. L’8 maggio verranno annunciati tre vincitori. Il primo premio sarà un Wacom MobileStudio Pro 16 (un potente computer interattivo con penna costruito per i professionisti della creatività) mentre per il secondo e il terzo classificato verranno messi in palio un iPad Pro e una Apple Pencil.

Oltre ai tablet, tutti e tre i vincitori avranno la possibilità di fare un tour esclusivo dietro le quinte degli studi di FCA Product Design ad Auburn Hills (Michigan) e trascorrere del tempo accanto ai principali designer automobilistici.

Gli studenti vincitori otterranno anche una borsa di studio

Se ciò non bastasse, il gruppo automobilistico italo-americano darà una borsa di studio per frequentare il Ram Precollege Summer Experience Transportation Design presso il College for Creative Studies di Detroit. Quest’ultimo, della durata di tre settimane, insegna ai partecipanti le fondamenta del disegno dei concept automobilistici in prospettiva, di come tradurre i progetti in modelli 3D e come creare i bozzetti.

Infine, sempre i vincitori riceveranno i loro premi durante l’evento EyesOn Design Vision Honored e assumeranno il ruolo di giudici junior all’EyesOn Design Car Show.

Mark Trostle, Head of Ram Truck Design, ha commentato affermando: “Il panorama del design automobilistico è cambiato e i progettisti di oggi non solo disegnano auto, ma creano alcuni dei sistemi di esperienza utente più avanzati, lavorano con la tecnologia 3D, ricercano tendenze cromatiche e creano spazi interni multifunzionali e belli. Man mano che il settore della progettazione automobilistica cresce, è fondamentale aumentare la consapevolezza ed educare studenti e genitori sulle opportunità di carriera disponibili“.