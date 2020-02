Dodge Charger SRT Hellcat Widebody: ecco come sarebbe la versione coupé

Nel corso degli anni, Dodge ha deciso di differenziare la sua gamma di muscle car trasformando la Dodge Charger in una berlina a quattro porte e lasciando soltanto la Challenger con due porte a disposizione.

Tuttavia, il progetto digitale che vi proponiamo in questo articolo, realizzato da Timothy Adry Emmanuel, ipotizza una versione coupé della Dodge Charger SRT Hellcat Widebody. Visto che per il model year 2020 il pacchetto widebody è disponibile di serie, questa versione con tetto inclinato lo incorpora.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody: una versione a due porte ipotizzata in render

Anche se la vettura in questione non si avvicina minimamente a una muscle car in termini di design (viste le forme di finestrini laterali e montanti posteriori), propone comunque un aspetto più moderno della versione standard. In generale, il design dell’auto è rimasto pressoché invariato poiché le uniche modifiche più importanti le troviamo verso la parte posteriore.

Anteriormente possiamo vedere una grossa presa d’aria sul cofano motore e due più piccole implementate nella griglia centrale, proprio accanto ai fari a LED. Nella parte inferiore, invece, ci sono le protezioni gialle per lo splitter che molti proprietari si rifiutano di togliere.

La parte laterale di questa Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Coupé è caratterizzata da una forma aerodinamica sulle portiere. Come detto nelle scorse righe, il tetto inclinato permette a questa vettura di assumere l’aspetto di una coupé.

A parte questo, è stato implementato un piccolo alettone sul cofano del vano bagagli che punta verso su. Per il resto è presente il design originale della muscle car americana con i suoi passaruota allargati e le minigonne laterali.