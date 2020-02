Alfa Romeo GTV6: una versione estrema della sportiva ipotizzata in render

Siamo abituati a vedere i progetti digitali su Alfa Romeo realizzati da LP Design che ci anticipano i possibili modelli futuri del Biscione. In questo articolo, però, vi proponiamo un render creato dal designer portoghese Hugo Silva che vede protagonista la mitica Alfa Romeo GTV6 che nei primi anni ‘80 ha fatto parlare molto di sé.

La vettura si propose sul mercato come sostituta della prima serie, con motore da 1.6 litri, con un nuovo propulsore V6 da 2.5 litri capace di sviluppare una potenza di 160 CV. Tale powertrain si differenziava dal precedente per l’albero a camme per bancata e per l’iniezione elettronica anziché a carburatori.

Alfa Romeo GTV6: Hugo Silva immagina una nuova versione della vettura del Biscione

Il progetto di Hugo Silva immagina una GTV6 in versione da corsa trasformata in un veicolo più sportivo e soprattutto aggressivo. Su tutta la carrozzeria troviamo diversi elementi aerodinamici che ne esaltano la forte sportività. Sulla parte frontale troviamo un enorme splitter, una grossa presa d’aria sul cofano motore e delle appendici aerodinamiche disposte lateralmente.

I passaruota sono stati ulteriormente allargati rispetto al modello standard e affiancati a minigonne laterali molto pronunciate e prese d’aria presenti vicino agli archi posteriori. Sul retro spiccano un grosso diffusore posizionato alla base con delle appendici aerodinamiche disposte ai lati, oltre a un ampio alettone montato sul cofano del vano bagagli.

La speciale Alfa Romeo GTV6 realizzata da Hugo Silva dispone, infine, di un set di pneumatici da corsa e un assetto particolarmente ribassato. Da notare la presenza dei terminali di scarico posizionati ai lati anziché sul retro.