Alfa Romeo Giulia Sport Wagon: LP Design ipotizza la versione Veloce

LP Design ha deciso di condividere sulla sua pagina Facebook un altro progetto che riguarda l’ipotetica Alfa Romeo Giulia Sport Wagon. Questa volta abbiamo la possibilità di apprezzare in un render la versione Veloce.

La variante SW della Giulia è stata oggetto di diverse indiscrezioni negli ultimi anni e molti fan del Biscione speravano fino all’ultimo di vederla sul mercato. Purtroppo, però, i piani futuri di Alfa Romeo non prevedono il lancio di un modello simile.

Alfa Romeo Giulia Sport Wagon Veloce: LP Design ci delizia con un’altra versione della SW

Nel progetto digitale realizzato dal giovane designer italiano possiamo vedere l’ipotetica Alfa Romeo Giulia Sport Wagon Veloce accanto a una 156 Sportwagon. Stando ai piani recentemente annunciati dalla casa automobilistica di Arese, il futuro sarà incentrato tutto su berline e SUV visto che il mercato delle station wagon ora non ha molte richieste, sia in Europa che in America.

Ritornando alla Giulia Sport Wagon Veloce di LP Design, è caratterizzata da una carrozzeria di colore blu con alcune parti rivestite di nero tra cui tetto, griglia triangolare e prese d’aria anteriori (a nido d’ape), cornice dei finestrini e calotte degli specchietti laterali. In corrispondenza della ruota anteriore visibile nel render, possiamo notare la presenza del badge Veloce.

Altre caratteristiche ben visibili su questo progetto riguardano delle minigonne laterali, delle maniglie delle portiere dello stesso colore della carrozzeria e un set di cerchi neri. Sotto il cofano possiamo aspettarci un motore diesel 2.2 da 210 CV oppure il turbo benzina da 2 litri che sviluppa 280 CV. Infine, possiamo ipotizzare la presenza anche della trazione integrale Q4.