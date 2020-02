Lancia Ypsilon WRC: la versione rally potrebbe essere così | Render

LP Design ha smesso di concentrarsi per il momento sulla Alfa Romeo GTV per dedicarsi a un altro progetto interessante che riguarda la mitica Lancia Ypsilon, l’unica vettura al momento disponibile nella gamma della casa automobilistica torinese.

Nel render che trovate qui sopra, il famoso designer italiano ha ipotizzato una Lancia Ypsilon WRC progettata per correre nel mondiale rally. In realtà, questo progetto era nei piani di sviluppo di LP Design da un po’ di tempo ma solo ora ha preso forma in questa immagine.

Lancia Ypsilon WRC: LP Design immagina in render la vetture per il mondiale rally

Il giovane designer afferma che quest’auto dovrebbe correre e ci sono ora maggiori possibilità vista la fusione tra FCA e PSA. Inoltre, Lorenzo Prati, il nome dell’artista, spiega anche alcuni motivi che potrebbero giustificare l’introduzione di una possibile Lancia Ypsilon WRC nel mondiale rally.

Dato che Citroën si è ritirata ufficialmente dal mondiale, spiega LP Design, Peugeot potrebbe partecipare con una 208 ibrida rimpiazzando la C3. Tuttavia, la casa madre ha dichiarato che parteciperà al WEC a partire dal 2022 in concomitanza con il cambio del regolamento, oltre a non essere interessata a partecipare in altre competizioni. Dunque, i dirigenti potrebbero sfruttare la storica presenza di Lancia nel campionato rally portando una versione simile della Ypsilon.

Indipendentemente da come andrà a finire, LP Design ha specificato che gli interni sono stati assemblati da Assetto Corsa Rallypromotorsport. In generale, la Ypsilon WRC ipotizzata in questo render sembra avere già tutte le caratteristiche per poter partecipare attivamente al mondiale rally.

Rispetto al modello standard, troviamo una carrozzeria più muscolosa con forme aggressive e caratteristiche come passaruota allargati, minigonne laterali, un grosso alettone montato sul retro e assetto ribassato. Tutto ciò è stato abbinato alla livrea Martini con i loghi di vari sponsor.