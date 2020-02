Alfa Romeo Giulietta Veloce: il modello ad alte prestazioni debutta in Messico

Alfa Romeo ha annunciato nelle scorse ore il debutto ufficiale in Messico della Alfa Romeo Giulietta Veloce che entrerà a far parte della gamma messicana da quest’anno. La berlina compatta con motore turbo si unisce alla line-up del Biscione con l’obiettivo di aggiungere un’esperienza di guida più emozionante alle offerte del marchio proposte in Messico, dopo aver ottenuto molti elogi in Europa.

Sotto il cofano della Giulietta Veloce 2020 troviamo un motore turbo a quattro cilindri da 1.75 litri con iniezione diretta che sviluppa una potenza di 237 CV e 340 nm di coppia massima. Accanto al propulsore c’è un moderno cambio automatico a doppia frizione a 6 marce con controllo manuale sequenziale.

Alfa Romeo Giulietta Veloce: la versione performance della compatta ora disponibile anche in Messico

La trazione viene inviata all’assale anteriore. Presente anche l’esclusivo differenziale elettronico Q2 che aumenta la capacità di sterzata e mantiene il controllo assoluto del veicolo anche in condizioni estreme.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica di Arese, l’Alfa Romeo Giulietta Veloce è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 244 km/h, oltre a garantire circa 12,75 km/litro in città.

La vettura compatta propone tre modalità di guida grazie all’esclusivo sistema DNA di Alfa Romeo. Nella modlaità Dynamic (D), il controllo della stabilità è meno invadente, i cambi di marcia vengono effettuati più rapidamente, l’acceleratore diventa più sensibile, la sensazione di sterzata è più rigida e il turbocompressore funziona alla massima pressione (overboost). Inoltre, le pinze freno possono essere regolate per ridurre il tempo e la distanza di frenata.

Nella modalità Natural (N), il controllo della stabilità, la risposta del motore e il turbocompressore funzionano con una pressione di sovralimentazione inferiore. Il differenziale Q2 è disattivato per fornire una guida più confortevole e fluida.

Nella modalità All-Weather (A), il controllo della stabilità consente la massima sicurezza e il controllo totale della vettura su superfici a bassa aderenza come ghiaccio o neve. Lo sterzo è calibrato per apportare lievi correzioni nel caso in cui l’assale posteriore scivolasse all’improvviso. La risposta del motore è più fluida e sia il differenziale Q2 che la funzione di overboost sono disattivati.

L’Alfa Romeo Giulietta Veloce 2020 è anche ricca di tecnologia poiché propone connettività e comfort sofisticati sia per il guidatore che per i passeggeri. Presente un sistema audio Alpine premium con 8 altoparlanti, 500W di potenza, amplificatore a 8 canali e subwoofer. Non manca un display touch da 7 pollici che include la telecamera posteriore e il supporto Apple CarPlay e Android Auto per interagire con il proprio smartphone.

Presenti anche delle finiture in fibra di carbonio attorno alle cornici dei fari

A livello estetico, troviamo dei fari Bi-Xenon con finitura in fibra di carbonio, fendinebbia anteriori con cornice nera, pinze freno Brembo gialle, cerchi in alluminio da 18″ con finitura a diamante, terminali di scarico unici e maniglie delle portiere e calotte degli specchietti laterali rifiniti in Dark Miron che aggiungono un aspetto più aggressivo e orientato alle prestazioni.

Per aggiungere un tocco racing alla vettura, è stata posizionata una striscia gialla sotto la griglia e sul bordo del cruscotto posteriore. La Giulietta Veloce è disponibile in sei colorazioni per il model year 2020: Alfa White, Silverstone Gray, Alfa Red, Magnesium Gray Opaque, Misano Blue e Alfa Black. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 670.400 pesos (circa 33.245 euro).