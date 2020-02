Dodge Challenger SRT Demon: in vendita un esemplare con appena 14 km percorsi

La Dodge Challenger SRT Demon è stata proposta sul mercato ad un prezzo di listino iniziale di 84.995 dollari. Naturalmente, essendo una vettura in edizione limitata incentrata sulle drag race, è facile intuire il motivo. Questo particolare esemplare messo all’asta da Bring a Trailer, però, ha percorso appena 14 km. Ciò significa che è praticamente nuovo di zecca, visibile anche nelle foto allegate nell’articolo.

Secondo le informazioni fornite dalla famosa casa d’aste, il venditore sarebbe il Vehicle Development Manager per SRT. La potente Challenger SRT Demon è stata messa in produzione solo per un anno e questa è uno dei soli 224 esemplari statunitensi rifiniti nella colorazione Plum Crazy Pearl.

Dodge Challenger SRT Demon: Bring a Trailer sta proponendo in vendita un esemplare immacolato

Altre caratteristiche esterne includono il cofano Air-Grabber, i fari Air-Catcher, i cerchi anteriori forniti con la Demon Crate e tanto altro ancora. La muscle car indossa ancora le protezioni in plastica sui sedili imbottiti in tessuto e sul volante.

Dando un’occhiata all’interno, possiamo vedere un sedile del passeggero opzionale, oltre al fatto che è stata la 24ª Challenger SRT Demon ad uscire dalla linea di produzione.

A livello di prestazioni, abbiamo di fronte un veicolo in grado di garantire delle performance di alto livello. Questo è possibile grazie al potente motore Hemi V8 da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 808 CV e 972 nm di coppia massima usando un carburante normale oppure 840 CV e 1044 nm utilizzando un carburante da 100 ottani per le drag race.

Fino ad ora, la Dodge Challenger SRT Demon da 14 km ha raccolto 113.000 dollari ma mancano ancora circa 12 ore alla fine dell’asta online.