Sei straordinarie Lancia in vendita per un valore complessivo di 7,5 milioni

Una straordinaria collezione di Lancia è attualmente in vendita da Girando & Co. Le sei auto hanno un valore complessivo stimato di 7,5 milioni di dollari. La collezione, di proprietà dell’imprenditore e pilota automobilistico John Campion, è composta da tre vetture da corsa e tre da rally.

Le ultime tre sono una Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo V del 1981, una rara Lancia LC1 Gruppo VI guidata da artisti del calibro di Michele Alboreto, Ricciardo Patrese e Teo Fabi, e una delle LC2 Gruppo C in pole position durante la 1000 km di Kyalami del 1984.

Lancia: Girardo & Co mette in vendita sei storiche vetture da corsa e da rally

Per quanto riguarda le auto da rally, abbiamo una delle sole 20 Lancia 037 Rally Evo 2 costruite, una Delta S4 Corsa che ha vinto il Rally 1000 Miglia del 1968 e una Lancia Lancia Delta HF Integrale 8V Gruppo A guidata da Miki Biasion che ha conquistato il Rallye de Portugal e l’Olympus Rally nel 1988. Questa vettura ha collezionato non meno di 36 vittorie mentre era in competizione.

Purtroppo, i prezzi dei veicoli non sono stati resi pubblici ma le Lancia LC2 Gruppo C del 1983, Delta S4 Corsa Gruppo B del 1985 e Lancia Delta HF Integrale 8V Gruppo A del 1988 sono tutte in vendita.

Visto che le Beta Montecarlo Turbo Gruppo V del 1981 e LC1 Gruppo VI del 1982 non vengono ancora offerte, è probabile che la collezione sarà venduta separatamente e non acquistabile da un singolo acquirente.

Lancia 037 Rally Evo 2 Gruppo B

Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo V

Lancia Delta HF Integrale 8V Gruppo A

Lancia Delta S4 Corsa 1985

Lancia LC1 Gruppo VI

Lancia LC2 Gruppo C