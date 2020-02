Jeep Renegade: FCA richiama alcuni esemplari in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è stato costretto a richiamare alcuni esemplari del Jeep Renegade commercializzati in Brasile. Secondo le informazioni condivise dal gruppo automobilistico italo-americano, un possibile problema al sistema frenante potrebbe causare la perdita di controllo del veicolo e di conseguenza spiacevoli incidenti.

Complessivamente, il richiamo riguarda 1877 esemplari di Renegade 2019/2020 e 2020/2020 in tutte le versioni. Il marchio automobilistico statunitense sostiene che potrebbe rompersi uno dei punti di fissaggio della pinza freno posteriore destra.

Jeep Renegade: quasi 1900 esemplari richiamati in Brasile per un problema ai freni

Se si verifica il problema, il conducente potrebbe non essere in grado di frenare, causando incidenti gravi e persino mortali. Le concessionarie Jeep autorizzate presenti nel paese effettueranno le dovute analisi sugli esemplari coinvolti nel richiamo e sostituiranno il gruppo pinza freno posteriore di destra se necessario, naturalmente in maniera completamente gratuita.

FCA inizierà a richiamare i veicoli interessati da lunedì 17 febbraio. Le auto coinvolte nella campagna dispongono di numeri di telaio (le ultime sei cifre) compresi tra 297348 e 309065.

In base a quanto dichiarato da Fiat Chrysler Automobiles, il tempo minimo per la riparazione è di 1 ora. È possibile comunque avere maggiori informazioni visitando il sito Internet di Jeep Brasile, chiamando un apposito numero oppure contattando Jeep tramite WhatsApp.