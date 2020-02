Fiat sta già lavorando al suo nuovo SUV Coupé basato sul pick-up Toro

Fiat è immersa nello sviluppo di vari modelli destinati al Sud America. Uno di questi è un SUV coupè che manterrà una stretta relazione tecnica con il pick-up Toro. Queste foto spia ci mostrano un prototipo di questo SUV densamente mimetizzato che esegue i test invernali. Alla fine dell’anno 2018, nell’ambito del Motor Show di San Paolo, in Brasile, il Fiat Fastback Concept ha debuttato in società. Si è trattato di un modello concettuale interessante che ha fatto un’ottima impressione tra il pubblico brasiliano e che è stato considerato come un’ottima alternativa alla Renault Arkana. Dopo oltre un anno di attesa, è stato finalmente avvistato un prototipo del modello di produzione derivato da questa concept car .

Fiat sta già lavorando al nuovo SUV Coupé che sarà introdotto nel mercato sudamericano. Un SUV accattivante che manterrà una stretta relazione a livello tecnico con uno dei pick-up che compongono la gamma Fiat in alcuni mercati del Sud America. Ci riferiamo in particolare, alla Fiat Toro. Il progetto è noto internamente dal codice 376. Come si può vedere dalle foto spia che accompagnano questo articolo, il prototipo avvistato presenta una notevole quantità di camuffamento. Il produttore italiano è stato attento a cercare di nascondere la linea caratteristica che adotterà il corpo di questo modello. E soprattutto, la caduta del tetto.

Gran parte dello sviluppo è in corso presso il centro di progettazione che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha in Brasile. Esteticamente sarà rapidamente riconoscibile poiché il suo frontale condividerà la maggior parte delle funzionalità già viste nel concetto di Fastback . Sebbene ci siano rapporti che indicano che avrà sette posti, sembra abbastanza complicato che questo modello abbia una terza fila di posti.

Per quanto riguarda la sezione meccanica, si prevede che questa nuova linea sportiva e il taglio saranno accompagnati da un motore a benzina Firefly da 1,3 litri che può essere associato sia a un cambio manuale che a un cambio automatico di tipo CVT. Ci sono anche speculazioni sulla possibilità che il nuovo Fiat SUV Coupè possa offrire un motore turbo benzina da 1,0 litri disponibile esclusivamente con cambio automatico.