Jeep Gladiator: Mopar mostra un esemplare modificato al Canadian International AutoShow 2020

Con oltre 200 parti e accessori disponibili, Mopar ha deciso di mostrare al Canadian International AutoShow 2020 di Toronto un esemplare modificato del nuovo Jeep Gladiator. Chi decide di acquistare il nuovo pick-up può renderlo estremamente personale scegliendo le tantissime parti messe a disposizione dal brand di FCA.

Le opzioni di personalizzazione includono un kit di sollevamento Jeep Performance Parts (JPP) da due pollici, porte tubolari JPP, cofano parasole e molto altro ancora, tutti progettati appositamente per il pick-up di medie dimensioni più capace di sempre.

Jeep Gladiator: Mopar mostra parte degli accessori disponibili per l’ultimo pick-up

Le parti e gli accessori Mopar per il Jeep Gladiator sono coperti da una garanzia di fabbrica e sono stati creati in collaborazione con la casa automobilistica americana, il reparto di ingegneria e il Product Design Office dopo diverse ore di sviluppo, test e convalida.

Gli standard più rigorosi sono stati impiegati per integrare perfettamente le varie componenti con il Gladiator. L’esemplare esposto al Canadian International AutoShow 2020 di Toronto (di cui purtroppo non abbiamo foto da potervi mostrare) dispone di un’ampia selezione di parti per dimostrare la libertà di personalizzazione che è possibile fare sul nuovo pick-up.

Le modifiche esterne includono un kit di sollevamento da due pollici, porte tubolari e rock rails JPP, luci a LED off-road da 5 e 7 pollici e badge JPP aggiunti su entrambi i lati del veicolo. Oltre a questo, abbiamo una griglia Mopar oscurata, un verricello Warn, degli pneumatici da 35″ e dei cerchi beadlock da 17″.

Posteriormente troviamo un sistema di stoccaggio con due cassetti scorrevoli dotati di serratura. Presenti anche due portabiciclette montati su binari Mopar.

