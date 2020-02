Fiat 500X Sport disponibile in promozione a febbraio

Fiat ha deciso di lanciare questo mese una nuova promozione davvero interessante che riguarda la recente arrivata Fiat 500X Sport. In particolare, la casa automobilistica torinese consente di comperare il SUV sportivo usufruendo di un’offerta davvero interessante a 19.500 euro con extra bonus di 5000 euro oppure tramite finanziamento pagandola 17.900 euro.

Come detto poco fa, abbiamo di fronte la versione più sportiva dell’iconico crossover torinese che porta con sé fari full LED, cerchi lega da 18“ e assetto ribassato. Se si sceglie di acquistare la 500X Sport tramite finanziamento, è previsto il pagamento mensile di 313,50 euro con TAN fisso 6,45%, TAEG 8,29% e anticipo zero.

La versione oggetto della promozione è quella con motore 1.0 da 120 CV. In base alle informazioni riportate da Fiat, l’importo totale del credito è di 18.465,72 euro che include il servizio marchiatura di 200 euro, la Polizza Pneumatici di 49,72 euro, le spese istruttoria di 300 euro e il costo dei bolli pari a 16 euro. L’importo totale dovuto (22.593 euro) include anche gli interessi (3854,28 euro) e le spese per l’invio del rendiconto cartaceo (3 euro annui).

In fase di apertura, vi abbiamo anticipato alcune delle caratteristiche proposte dalla Fiat 500X Sport. Tre queste troviamo un assetto ribassato di 13 mm che rende il SUV più aggressivo e sportivo. In aggiunta, il veicolo può essere scelto nella nuova colorazione Rosso Seduzione che si aggiunge alle altre già disponibili nella gamma 500X.

Sempre esternamente troviamo delle minigonne laterali, un doppio scarico cromato, dei gruppi ottici Full LED, vari inserti in grigio titanio e un diffusore posteriore. Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo un quadro strumenti digitale con display TFT, vari inserti rossi, un volante sportivo in Techno Pelle, pomello del cambio in alluminio e altro ancora.

Nella consolle centrale spicca il sistema di infotainment Uconnect con display da 7“, navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto. Infine, la Fiat 500X Sport propone diversi sistemi di assistenza alla guida, oltre al cruise control adattivo.