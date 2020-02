Fiat: ecco cosa accadrà in Sud America

In Sud America sono diversi i modelli che arriveranno per Fiat nei prossimi anni. La casa automobilistica italiana infatti ha annunciato l’arrivo di almeno 3 modelli. Uno di questi sarà il pick up Fiat Strada che nei giorni scorsi è stato svelato attraverso un teaser. Poi successivamente toccherà ad altri due veicoli. Si tratterà di due Suv. Il primo ad arrivare sarà un suv compatto sullo stile di Fiat Mobi mentre il secondo sarà un suv coupè che si ispirerà al concept SUV Fiat Fastback. I due modelli andranno ad arricchire la gamma di SUV di FCA che già in America Latina conta su Jeep Compass e Renegade che stanno ottenendo un buon successo di vendite.

Grazie a questi modelli la casa italiana dovrebbe crescere ancora nelle vendite in America Latina dopo che negli ultimi anni già il famoso marchio automobilistico ha visto aumentare le sue vendite grazie al successo commerciale dei suoi nuovi modelli. Vedremo dunque come si evolveranno le cose nei prossimi mesi in America Latina per il marchio italiano di Fiat Chrysler Automobiles. Non si esclude inoltre che nuovi modelli possano arrivare nei prossimi anni.

