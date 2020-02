Nuovo Fiat SUV: avvistato di nuovo in Brasile

Fiat non compete ancora nel segmento SUV in Brasile. Tuttavia, ciò dovrebbe cambiare nei prossimi anni con l’arrivo di due nuovi modelli, che sono già in fase di test. Questo viene dimostrato ulteriormente da nuove foto spia di un nuovo Fiat SUV pubblicate da alcuni siti in Brasile. Il marchio farà attenzione a non rubare il mercato (o ad essere messo in ombra) dai modelli Jeep. Di recente, Herlander Zola ha dichiarato che le auto “avranno un posizionamento di mercato molto esclusivo”. Pertanto, i due lanci futuri dovrebbero essere posizionati sotto Renegade e Compass, e anche i prezzi dovrebbero essere abbastanza diversi.

Il nuovco Fiat SUV debutterà all’inizio del 2021 e sfrutterà la piattaforma di Fiat Argo. Ci sono buone probabilità che l’auto sia una delle principali attrazioni della Fiat al Motor Show di San Paolo, che si svolgerà tra il 12 e il 22 novembre 2020. Si dice inoltre che l’auto abbia il motore Firefly 1.3, che su Argo eroga 109 CV / 101 CV e una coppia massima di 14,2 kgfm / 13,7 kgfm. Il modello dovrebbe anche offrire un’opzione di trasmissione CVT per affrontare concorrenti come Honda WR-V e Caoa Chery Tiggo 2.

Nelle versioni più costose, Fiat dovrebbe utilizzare un 1.0 turbo senza precedenti con una potenza stimata di 120 CV e cambio CVT. Il secondo modello sarà un SUV coupé compatto, anch’esso costruito sulla base Argo per competere con modelli del calibro di Volkswagen Nivus, che debutterà nel secondo trimestre di quest’anno. Lo stile della novità deve essere una “versione ridotta” del concetto di Fastback, mostrato dalla Fiat all’ultimo salone di San Paolo.

