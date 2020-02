Ferrari: il casco di Michael Schumacher usato nel 2001 venduto all’asta

Le condizioni di salute di Michael Schumacher sono attualmente ancora in gran parte sconosciute, quindi i fan che se lo possono permettere continuano a prendere d’assalto le case d’aste cercando di mettere le mani su tutte le cose appartenute all’ex campione di Formula 1.

Negli ultimi anni, abbiamo visto le varie case d’aste proporre in vendita le sue ex Ferrari da corsa, un motore Ferrari firmato dall’ex pilota tedesco e persino un minuscolo pezzo di ferramenta da corsa con l’autografo di Schumacher. All’evento di Parigi iniziato il 5 febbraio, RM Sotheby’s ha trovato un nuovo proprietario per un casco Ferrari utilizzato da Michael Schumacher nel 2001.

Michael Schumacher: RM Sotheby’s ha venduto all’asta il casco usato nel GP di Malesia nel 2001

Il casco in questione è lo Schuberth QF1 che l’ex pilota ha indossato in occasione della vittoria del Gran Premio di Malesia nel 2001. L’elmetto è stato anche utilizzato come ricambio durante il GP di Barcellona. Il casco è realizzato in fibra di carbonio ed è completo della visiera usata durante la gara in Malesia, oltre alla firma e la data del pluricampione.

In aggiunta, il casco viene fornito con un certificato che attesta la sua autenticità. Secondo le stime iniziali, RM Sotheby’s avrebbe dovuto vendere l’elmetto a un prezzo fino a 60.000 euro ma l’asta si è chiusa a 24.000 euro.

Gli anni di gloria di Michael Schumacher al volante di una monoposto di Formula 1 sono stati quelli con Ferrari. Dei sette campionati vinti nella sua carriera, cinque sono stati successi consecutivi con la Scuderia di Maranello, tra il 2000 e il 2004. L’ex pilota tedesco ha guidato anche per Jordan Grand Prix e Benetton, segnando un totale di 91 vittorie in gara.

Molti di voi sicuramente sapranno che Michael Schumacher è scomparso dal pubblico a dicembre 2013 quando ha avuto un brutto incidente sulla pista da sci sulle Alpi francesi. Grazie ai vari interventi chirurgici e cure ricevute, l’ex pilota è è riuscito a salvarsi. Tuttavia, per motivi di privacy, il suo attuale stato di salute resta in gran parte sconosciuto.