Ferrari: uno dei motori della F2003-GA verrà proposto all’asta

Anche se la McLaren-Honda MP 4/4 è stata la monoposto di Formula 1 a conquistare il maggior successo di sempre, Ferrari non è rimasta a guardare sotto la direzione di Ross Brawn e con il pilota Michael Schumacher. La stagione di maggior successo conquistata dalla scuderia di Maranello è quella del 2004, quando è riuscita a portarsi a casa 15 vittorie su 18.

Pure la Ferrari F2003-GA (Gianni Agnelli) merita di essere menzionata con le cinque vittorie portate a casa nel 2003. Presentata a metà stagione come successore della F2002, la monoposto era piuttosto competitiva. Brawn e il capo progettista Rory Byrne misero a punto la vettura per riuscire ad ottenere il massimo nei tratti aerodinamici.

Ferrari: il motore Tipo 52 n°052 della F2003-GA guidata da Schumacher è atteso all’asta

Il motore, però, resta il cuore di ogni Ferrari, sia per quanto riguarda la pista che per la strada. Sotto la scocca di questa vettura venne implementato il Tipo 52, un propulsore V10 da 3 litri che gira fino a 19.000 g/min e sviluppa circa 950 CV di potenza.

Una di queste unità, esattamente la n°052, verrà venduta all’asta il mese prossimo a Parigi da RM Sotheby’s a una cifra compresa tra 50.000 e 70.000 euro. Tuttavia, questo propulsore è un po’ più speciale rispetto agli altri che hanno spinto la potente Ferrari F2003-GA in quella stagione.

Questo perché l’unità è stata acquistata dalla collezione di Nigel Stepney e porta la firma di Michael Schumacher. Inoltre, sappiamo che il n°052 è stato prodotto il 5 settembre. Ciò significa che è stato utilizzato nelle ultime tre gare della stagione: Monza, Indianapolis e Suzuka.

Come è possibile vedere nelle foto allegate all’articolo, c’è la firma del sette volte campione del mondo di Formula 1, confermata anche dall’Associazione Grafologi Professionisti (A.G.I.) attraverso un documento che ne attesta l’autenticità. Anche se non può essere utilizzato come unità sostitutiva per la F2003-GA, il Tipo 52 n°052 potrebbe essere un bellissimo oggetto da esporre nel salotto.