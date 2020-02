Jeep J10 Golden Eagle del 1978 restaurato è atteso all’asta

Tutti coloro che apprezzano il Gladiator non possono che ammirare l’iconico Jeep J10. Si tratta di un antenato dell’ultimo pick-up tanto desiderato dalla casa automobilistica americana che porta con sé tutti i componenti chiave di un veicolo appartenente a questa categoria: quattro ruote motrici, aspetto robusto e tanta nostalgia.

Il Jeep J10 Golden Eagle del 1978 che vedete nelle foto è diretto all’asta Glendale di Mecum. La caratteristica più notevole di questo veicolo è senza dubbio il pacchetto Golden Eagle il quale porta con sé alcune feature molto interessanti. In particolare, il pack include un roll bar nel cassone, dei cerchi da 8″, dei sedili rivestiti in Denim Levi’s, delle luci di guida, vari inserti e la speciale decalcomania disegnata sul cofano.

Jeep J10 Golden Eagle: un esemplare completamente restaurato verrà proposto all’asta da Mecum

Lo speciale J10 Golden Eagle è equipaggiato dal motore V8 AMC da 6.5 litri che scarica la potenza su tutte e quattro le ruote attraverso il sistema Quadra-Trac di quel periodo. Un cambio automatico GM Turbo 400 gestisce l’intera potenza, da 225 CV e 434 nm di coppia massima.

Oltre alle modifiche succitate, il pick-up ha ricevuto altri cambiamenti come testate e collettori in alluminio aggiornati durante un recente restauro. Gli ‘interni sembrano essere in ottime condizioni con sedili, pulsanti e così via originali. L’aria condizionata inclusa di serie permette di godere di temperature piacevoli quando si sta fuori tra le dune.

I fari a LED e la barra luminosa montata sul tetto sono nuovi, così come il tiregate reversibile. Accanto ai nuovi cerchi, troviamo un set di pneumatici Cooper Discoverer MTP da 33″.

A parte queste modifiche, il resto è rimasto standard. Questo speciale Jeep J10 Golden Eagle verrà proposto all’asta Glendale (in Arizona) da Mecum l’11-14 marzo. Purtroppo, la famosa casa d’aste non ha riportato un probabile prezzo di vendita ma possiamo aspettarci circa 50.000 dollari.