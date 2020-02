Veicoli elettrici: 10 milioni circoleranno entro fine 2020

Entro la fine del 2020, dovrebbero esserci 10 milioni di veicoli elettrici in circolazione, contro appena 1 milione nel 2015. Si tratterà di un progresso notevole, ma la crescita delle vendite sta rallentando in diversi mercati in quanto gli incentivi all’acquisto diretto sono stati gradualmente eliminati.

Il nuovo studio di Bloomberg Energy New Finance stima che le vendite globali per il trasporto passeggeri si aggireranno intorno ai 2,5 milioni per il 2020, con un aumento di circa il 20% rispetto al 2019. La Cina sarà ancora il più grande mercato in termini assoluti, ma il divario rispetto all’Europa sarà molto più ridotto entro la fine dell’anno.

Veicoli elettrici: il settore pubblico chiamato a contribuire

Il sistema cinese a nuova energia continuerà ad essere caratterizzato da un’offerta eccessiva di crediti, il che significa che la crescita dovrà provenire in gran parte dagli acquisti del governo e del settore pubblico e dalle città con restrizioni sulle macchine a combustione. Attenti a una spinta ancora più forte sull’elettrificazione dei taxi, dei servizi di mobilità condivisa e dei veicoli commerciali leggeri.

Si crede che le vendite di mezzi elettrici per il trasporto passeggeri in Cina saranno di 1,2 milioni per l’anno, consentendo a quel paese di raggiungere l’obiettivo di 5 milioni di autovetture elettriche su strada entro la fine dell’anno. La nuova fabbrica Tesla di Shanghai dovrebbe contribuire con circa 150.000 unità al totale e rendere difficile la vita alle startup cinesi di mezzi elettrici prodotti in Cina.

Il 2020 sarà un anno di svolta per le elettriche in Europa. La prevalenza dei costruttori sono sulla buona strada per non raggiungere i loro obiettivi di CO2 per il 2020-2021 a livello di flotta e dovranno vendere un numero significativamente maggiore delle plug-in rispetto ai 500.000 del 2019.

Immatricolazioni superiori alle 800mila unità

Stando alle aspettative, le immatricolazioni supereranno leggermente le 800.000 unità, con una crescita particolarmente forte nella seconda metà dell’anno, con l’incremento della realizzazione della Volkswagen ID.3. Le cessioni avverranno soprattutto nel Regno Unito e in Germania in particolare.

Le vendite in Nord America si attesteranno probabilmente a poco meno di 400.000 unità. Oltre alla Tesla Model Y, pochi altri modelli ad alta diffusione sbarcheranno negli Stati Uniti il prossimo anno.

Il fattore più importante da osservare saranno le elezioni presidenziali; se vincerà un democratico, nel 2021 seguiranno quasi certamente norme nazionali più severe in materia di risparmio di carburante.

Se la spunterà Trump, la crescita dei veicoli elettrici statunitensi potrebbe continuare a rimanere indietro rispetto all’Europa e alla Cina, nonostante i migliori sforzi della California, soprattutto se le case automobilistiche suppongono che gli standard di efficienza dell’amministrazione Trump resisteranno a una marea di sfide legali.

Macchine a combustione interna: picco già superato

La segnalazione più importante è che il 2020 fornirà un’ulteriore prova del fatto che la commercializzazione di macchine a combustione interna per il trasporto passeggeri ha probabilmente già superato il loro picco.

Quest’anno registreranno un leggero calo. Per quanto concerne i veicoli autonomi, gli sviluppatori di tecnologia continueranno ad espandere gradualmente l’espansione geografica dei loro programmi di test su strada pubblici. È prevista anche una incrementata attenzione per il parco circolante che non siano auto, come per la pulizia delle strade, per le consegne urbane e i camion a lunga percorrenza.

Le barriere tecnologiche allo sviluppo della tecnologia AV per tali applicazioni sono inferiori rispetto a quelli per il trasporto passeggeri. E i tassi di utilizzo quotidiano più elevati rendono più vantaggiosa la piena autonomia finanziaria.

Lo studio dello scorso maggio

Un’altra ricerca in merito l’aveva sempre realizzato Bloomberg Energy New Finance, lo scorso maggio, quando l’Electric Vehicle Outlook 2019 mostrava che entro il 2040 l’energia elettrica assorbirà il 57% delle vendite globali di autovetture, leggermente superiore a quanto previsto un anno fa.

Entro la stessa data gli autobus elettrici dovrebbero detenere l’81% delle vendite di autobus urbani. Per la prima volta, BNEF aveva inserito nei suoi calcoli un lavoro dettagliato sul mercato dei veicoli commerciali.

Queste proiezioni mostrano che nei prossimi due decenni i veicoli elettrici costituiranno il 56% del settore dei veicoli commerciali leggeri in Europa, negli Stati Uniti e in Cina, più il 31% del mercato dei medi.

Gli autocarri pesanti si riveleranno il segmento più difficile da invadere, con le vendite di questi ultimi limitate al 19% nel 2040. Il loro caso d’uso sarà per lo più in applicazioni a breve distanza. Tuttavia, sulle tratte a lunga percorrenza dovranno affrontare anche altri tipi di concorrenza non elettrica – da alternative che sfruttano gas naturale e celle a combustibile a idrogeno.

Conclusioni severe

Colin McKerracher, responsabile dei trasporti avanzati per BNEF, ha definito severe le conclusioni tratte per l’uso di combustibili fossili nel trasporto su strada. L’elettrificazione richiederà ancora del tempo perché la flotta globale cambia lentamente, ma, una volta avviata nel 2020, inizierà a diffondersi in molti altri settori del trasporto su strada.

La mobilità sta approcciando in un periodo di cambiamenti dirompenti, con molti fattori diversi che entrano in gioco. Hanno incorporato diversi nuovi elementi nella loro analisi, tra cui un modello di costo EV aggiornato che include il costo di un caricabatterie EV da casa per riflettere in modo più accurato i costi che i singoli individui devono affrontare per passare all’elettricità; e un’analisi chimica delle batterie per ciascuno dei nuovi segmenti trattati nel rapporto.

Il principale motore della tendenza all’elettrificazione nei prossimi 20 anni sarà l’ulteriore forte riduzione dei costi delle batterie per i veicoli elettrici, che li renderà più economico delle alternative con motore a combustione interna (ICE) entro la metà e la fine del 2020 in quasi tutti i mercati, sulla base sia dei costi di vita che dei costi iniziali. Dal 2010, il costo medio delle batterie agli ioni di litio per chilowattora è sceso dell’85% grazie a un mix di economie di scala di produzione e miglioramenti tecnologici.

Mobilità condivisa

Il ruolo dei servizi di mobilità condivisa come il ride-hailing e il car-sharing sarà importante in questo quadro in evoluzione. Attualmente rappresentano meno del 5% di tutte le miglia percorse dai passeggeri a livello globale, ma questo dato è destinato a salire al 19% entro il 2040. Il team degli analisti non si aspetta che la guida autonoma abbia un impatto sui modelli globali di trasporto e di energia fino al 2030.