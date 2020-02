Batteria auto elettrica: quanto durano e quando degradano

Una delle questioni chiavi della mobilità attuale e futura riguarda la batteria auto elettrica. E soprattutto il suo degrado. Ma arriva una novità da Geotab, leader globale in ambito IoT (Internet delle cose) e veicoli connessi. Ha realizzato uno strumento per misurare il degrado della batteria dei veicoli elettrici. Deriva dall’analisi di dati aggregati provenienti da 6.300 mezzi a uso privato o parte di flotte aziendali. Consente di comparare e valutare lo “stato di salute” della batteria nel corso del tempo. Questo aspetto ha un impatto diretto sull’usabilità massima nei mesi, ma anche sul valore residuo del mezzo.

Batterie delle auto elettriche le statistiche d’uso di 6000 mezzi

Lo strumento per misurare il degrado della batteria dei veicoli elettrici nasce per aiutare i fleet manager. Possono così comprendere come situazioni di utilizzo reali influenzino le prestazioni della batteria. Obiettivo: prendere decisioni di acquisto consapevoli.

Vetture alla spina: quali dati sulle batterie

Ecco le evidenze chiave emerse dall’analisi.