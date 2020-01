Jeep Willys: ecco una versione drag race ipotizzata in render

Il Jeep Willys, che ha radici militari, viene utilizzato spesso come base di partenza per creare veicoli per le drag race. Il famoso artista digitale Al Yasid Oozeear, conosciuto su Instagram come yasiddesign, ha deciso di realizzare una versione digitale del famoso fuoristrada dedicata proprio alle drag strip.

L’idea è partita con la modellazione 3D e successivamente ha ricevuto varie modifiche molto particolari. La parte in cui questo Jeep Willys ha ottenuto più cambiamenti è il set di pneumatici dedicati alla pista che presentano uno spessore parecchio evidente. Come sottolinea l’artista, questa tipologia di gomme lo fanno sembrare un mini rullo.

Jeep Willys: l’artista Yasid Design immagina una versione dedicata alle drag race

Un’altra modifica parecchio evidente è l’altezza da terra che è stata ridotta di molto. La struttura superiore di questo Willys è dominata da una gabbia che dovrebbe aiutare in caso di ribaltamento, visto che situazioni simili si verificano spesso nelle drag race.

Inaspettatamente, il cofano motore di questo Jeep Willys sembra sia rimasto intatto, quindi presumiamo che ci sia ancora il motore originale. L’implementazione di un propulsore diverso con una parte fuori dal cofano avrebbe reso il piccolo fuoristrada sicuramente più singolare.