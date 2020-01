Jeep Gladiator: sconto di 9000 dollari in alcune zone degli USA

Sembra che Jeep stia cercando di iniziare quest’anno con l’obiettivo di aumentare le vendite del suo nuovo Jeep Gladiator. Cars Direct ha rivelato nelle scorse ore che la casa automobilistica americana sta offrendo un bonus di 2000 dollari a tutti coloro che acquistano qualsiasi versione del pick-up, ad eccezione della Rubicon.

Il marchio automobilistico di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha fatto già qualcosa di simile in passato ma solitamente riguardava una sorta di sconto per i già possessori di un veicolo Jeep. Apparentemente, questo bonus non sembra avere alcun vincolo per poter essere utilizzato.

Jeep Gladiator: la casa automobilistica sta offrendo un bonus di 2000 dollari sull’acquisto del nuovo pick-up

2000 dollari potrebbero sembrare un modesto calo di prezzo per questa vettura ma Cars Direct ha riscontrato addirittura che ci sono alcune concessionarie le quali propongono degli sconti più sostanziosi sempre per il Jeep Gladiator.

Ad esempio, un rivenditore del Nord della California sta offrendo uno sconto ulteriore di 7000 dollari da aggiungere ai 2000 dollari proposti dal marchio americano. Ciò si traduce in un risparmio totale di ben 9000 dollari. Da precisare, però, che lo sconto di 7000 dollari potrebbe variare mentre il bonus è valido a livello nazionale fino al 7 febbraio.

A questo punto, molti di voi potrebbero chiedersi come mai Jeep sta offrendo uno sconto simile per il suo ultimo pick-up. La ragione principale potrebbe essere dovuta alle vendite non molto soddisfacenti. La casa automobilistica americana è riuscita a vendere nel 2019 poco più di 47.000 esemplari del veicolo.

Rispetto ai suoi principali rivali Ford Ranger, Chevrolet Colorado e Toyota Tacoma (che hanno venduto rispettivamente 90.000, 122.000 e 249.000 unità), il Gladiator è parecchio indietro.