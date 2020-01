Abarth 595 disponibile a 199 euro al mese solo fino al 31 gennaio

Abarth ha deciso di iniziare questo 2020 lanciando una promozione davvero interessante che riguarda la sua Abarth 595. Anziché pagarla al prezzo di listino (20.900 euro), la nuova offerta proposta dallo Scorpione consente di comperarla, fino al 31 gennaio 2020, a 18.000 euro scegliendo uno degli esemplari disponibili in pronta consegna.

L’accesso allo sconto proposto dal brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avviene ovviamente in seguito all’accettazione del finanziamento. La 595 in questione, con consumo nel ciclo NEDC di 6,5-6,9 litri di benzina ogni 100 km ed emissioni di CO2 pari a 146-158 grammi/km, può essere acquistata tramite la promozione offerta dal gruppo che prevede un finanziamento di 48 mesi con anticipo di 3300 euro.

Abarth 595: nuova promozione disponibile sulla pronta consegna

L’importo da pagare mensilmente è di 199 euro e include i 3,50 euro di spese di incasso SEPA per ogni rata. Previsto anche il valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 7799,79 euro. Al termine, il cliente può scegliere tre diverse soluzioni: tenerla versando la rata finale, darla in permuta sostituendola con un’altra vettura Abarth partendo dai 7799,79 euro oppure restituirla senza dover dare nessun soldo.

L’importo totale del credito è di 15.301,86 euro e comprende la polizza Pneumatici Plus (115,86 euro), le spese di istruttoria (300 euro), il costo dei bolli (6 euro) e il servizio di marchiatura (200 euro). Gli interessi, invece, equivalgono a 1881,93 euro. L’importo complessivo dovuto è di 17.366 euro con TAN fisso 3,95% e TAEG 5,98%.

La promozione dedicata all’Abarth 595 prevede fino a 60.000 km totali da effettuare nei 48 mesi. Se superati, bisognerà pagare 5 centesimi per ogni km effettuato. La versione oggetto dell’offerta è quella con motore T-Jet a quattro cilindri in linea da 1368 cm³ in grado di sviluppare una potenza di 145 CV a 5500 giri/min e 206 nm di coppia massima a 3000 giri/min.

Accanto al propulsore troviamo un cambio manuale a 5 marce oppure è disponibile come optional uno sequenziale robotizzato sempre a 5 rapporti. Per avere maggiori informazioni sulla promozione proposta da Abarth, vi consigliamo di recarvi sul sito Internet ufficiale.