Fiat annuncia due SUV per il Brasile nel 2021

Fiat amplierà rapidamente la sua gamma di SUV in Brasile. Insieme all’addio della station wagon Fiat Weekend, il marchio italiano ha annunciato che avrà tre SUV da fabbricare nel paese che seguiranno la nuova strategia di prodotto del gruppo FCA. Due saranno SUV Fiat e uno sarà Jeep. La dichiarazione arriva da Herlander Zola, direttore di Fiat e Commercial Operations Brasile: “Per soddisfare il desiderio del cliente brasiliano, la produzione di tre nuovi modelli dovrebbe iniziare nel 2020. Due di questi posizioneranno il nostro marchio nel segmento SUV “.

L’annuncio corrisponde a ciò che Martín Zuppi, direttore generale di FCA Argentina, aveva annunciato circa due settimane fa. Con la Jeep consolidata in Brasile, tanto da essere leader nel segmento dei SUV compatti e medi con Renegade e Compass, è tempo che la Fiat entri nella mischia. L’idea è che i SUV Fiat non ostacolino il mercato dei modelli Jeep, quindi differiranno per prezzo e strategia di mercato. Il primo SUV sarà derivato da Argo e sarà il più piccolo di tutti, anche più piccolo di Renegade.

L’obiettivo è quello di entrare nel segmento di mercato dove attualmente si trovano Renault Duster, Ford EcoSport e, in futuro, la Volkswagen Nivus .Il secondo SUV della Fiat, d’altra parte, dovrebbe essere la versione di produzione del concetto di Fastback presentata al Salone di San Paolo nel 2018. Molto è stato detto a lungo su un Toro SUV, un modello dalle dimensioni vicine a quelle di Jeep Compass. Per non combattere nella stessa quota di mercato, il SUV Toro avrà però uno stile coupé. Il terzo membro di questa nuova famiglia di SUV verrà da Jeep. Il modello è il tanto atteso SUV a sette posti derivato dalla Compass. Il suo progetto è focalizzato sul Brasile e non ha relazioni dirette con il Gran Commander. È già in fase di test nel paese e sarà venduto anche in India.