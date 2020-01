Auto elettriche e ibride: come sono andate le vendite in Europa nel 2019

L’Europa sta attraversando un decollo senza precedenti delle vendite di auto elettriche e ibride, in particolare quelle completamente elettriche. Oltre ad aver raggiunto nuovi record nel 2019, questo mercato è pronto a crescere ancor di più nel 2020.

A dicembre dello scorso anno, le vendite dei veicoli full electric e ibridi sono state di circa 77.248, secondo EV Sales Blog. Parliamo di un nuovo record per questo settore. Se ciò non bastasse, è stato rilevato un tasso di crescita dell’88%.

Auto elettriche e ibride: il segmento degli EV raggiunge un nuovo record nel 2019

Un altro dato interessante rivelato dallo studio fatto da EV Sales Blog è che il segmento delle auto ad alimentazione alternativa ha raggiunto una quota di mercato media del 6,1% ed è un nuovo record.

La maggior parte delle vendite riscontrate nel settore appartengono alle auto completamente elettriche. In particolare, le vendite dei Battery Electric Vehicle (BEV) sono aumentate del 91% su base annua mentre quelle dei Plug-In Electric Vehicle (PHEV) sono cresciute dell’81% su base annua.

Complessivamente, nel 2019 sono stati venduti circa 564.206 veicoli elettrici e ibridi. Si tratta di un nuovo record e parliamo del 55% in più rispetto a quanto registrato nel 2018. Un ulteriore record conquistato dal segmento è la quota di mercato media che si è attestata al 3,6% rispetto al 2,5% riscontrato nel 2018.

Ecco le auto elettriche che hanno venduto di più

La Tesla Model 3 si è confermata l’auto con alimentazione alternativa più venduta a dicembre 2019 (22.137 esemplari immatricolati in tutto il mondo, di cui 12.053 solo nei Paesi Bassi) e in tutto il 2019 (95.247). Possiamo prevedere un 2020 altrettanto positivo per quest’auto che potrebbe superare le 100.000 unità vendute.

La Renault Zoe è stata la seconda auto elettrica più popolare con 47.408 esemplari venduti in tutto lo scorso anno. Oltre a questo, il veicolo ha stabilito un nuovo record poiché nel 2018 ha registrato circa 40.000 immatricolazioni. In terza posizione, nella classifica stilata da EV Sales Blog, troviamo il Mitsubishi Outlander PHEV con 34.597 unità vendute ed è l’unico ibrido plug-in presente nella Top 9.

La vincitrice del 2018, la Nissan Leaf, si è piazzata in quarta posizione nel 2019 con 33.155 esemplari venduti, superando a malapena la BMW i3 (32.828). La classifica prosegue con la Volkswagen e-Golf al sesto posto con 28.710 unità immatricolate, la Hyundai Kona Electric con 22.667 e l’Audi e-tron in ottava posizione con 18.483.