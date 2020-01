Jeep Grand Cherokee Limited X debutta in Messico come edizione speciale

Jeep ha deciso di annunciare nelle scorse ore in Messico una nuova edizione speciale della sua Grand Cherokee, il SUV più premiato della storia. Con il nome di Jeep Grand Cherokee Limited X, la special edition arriva nel mercato messicano come model year 2020 ed è basata sull’allestimento Limited Luxury V6 4×2.

Il veicolo può essere scelto in tre colori esclusivi soprannominati Bright White, Diamond Black e Slate Blue. Partendo da design esterno, la nuova Grand Cherokee Limited X è caratterizzata da diversi elementi estetici che spiccano dal suo imponente design. Esempi sono il sistema di scarico, gli specchietti retrovisori esterni e le modanature in cromo nero oppure il badge Limited X presente sul retro colorato di nero. Oltre a questo, lo speciale SUV è dotato di esclusivi cerchi in alluminio da 20″ con finitura in granito.

Jeep Grand Cherokee Limited X: il brand di FCA presenta la nuova special edition per il mercato messicano

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Jeep Grand Cherokee Limited X 2020 si ispira all’eredità storica del marchio Jeep con le sue esclusive linee di design. Troviamo dei sedili neri con inserti in pelle traforata che creano un’atmosfera unica sia sportiva che raffinata. Presente anche il doppio tetto panoramico Command View regolabile in tre posizioni.

La casa automobilistica americana propone questa speciale edition esclusivamente con il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato alla moderna trasmissione TorqueFlite a 8 velocità. Grazie a questa accoppiata, il SUV è in grado di sviluppare una potenza di 295 CV e 352 nm di coppia massima.

Il veicolo sfrutta il moderno sistema Start/Stop per risparmiare carburante. Infatti, secondo quanto affermato da Jeep, la Grand Cherokee Limited X 2020 riesce a garantire fino a 14,87 km/l su strada. A livello di tecnologia, troviamo il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici che include navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Non manca un sistema audio premium Alpine composto da 9 altoparlanti, subwoofer e amplificatore per una potenza complessiva di 506W. Proseguendo con l’equipaggiamento, abbiamo sistema di controllo del rumore attivo, controlli audio sul volante, quadro strumenti digitale personalizzabile con display TFT da 7 pollici e molto altro ancora.

La nuova Jeep Grand Cherokee Limited X vanta oltre 70 funzioni di sicurezza a bordo come i vari airbag per il conducente e i passeggeri. Non mancano neanche il controllo della trazione, il controllo elettronico della velocità, il controllo elettronico della stabilità e così via. Infine, la speciale versione del SUV è disponibile in Messico al prezzo di 939.900 pesos (circa 45.271 euro).