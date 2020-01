Equiparazione dei monopattini elettrici alle bici: retromarcia

Con la manovra 2020 (decreto milleproroghe), il Governo ha equiparato i monopattini elettrici alle bici. Ma adesso c’è una retromarcia in vista. Infatti, un deputato di Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto milleproroghe, che sospende l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici. Sino alla fine della sperimentazione prevista dal decreto Toninelli del 4 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio. Di certo, la sospensione durerà sino al 30 giugno 2021.

Adesso, la palla passa alla commissione Bilancio della Camera: deciderà se dare l’ok all’emendamento e sospendere l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici. In parallelo, c’è un altro emendamento, stavolta del Governo. Sì all’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici manterrebbe l’equiparazione, ma solo nelle zone 30 e alle strade urbane con limite di velocità quindi di 30 km/h.

Il destino del milleproroghe: decide il Senato

Il caos pazzesco dell’quiparazione dei monopattini elettrici alle bici è dovuto a cinque fattori.

C’è il decreto Toninelli coi test sui monopattini elettrici.

Dopodiché, è arrivato il decreto milleproroghe che si sovrappone al decreto Toninelli.

Quindi, i vari emendamenti.

Intanto, il milleproroghe è attivo eccome.

Dopo il via libera della commissione, il Senato in seconda lettura dovrà dare l’ok entro fine febbraio 2020 e trasformarlo in legge. Se sì, bene. Se no, decade: e allora resta il decreto Toninelli.

Certo che un argomento così delicato come i monopattini elettrici si inserisce in un contesto esplosivo: in Italia, i morti in strada aumentano, specie fra gli utenti deboli, proprio come chi guida i monopattini elettrici. Prima, fanno un decreto. Poi un secondo decreto. Quindi ci ripensano e fanno emendamenti. Ma tutto potrebbe crollare. Questa in Italia la chiamano sicurezza stradale.