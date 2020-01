Maserati inizia a testare il suo primo propulsore elettrico al 100%

Attuando i suoi piani per l’elettrificazione della sua gamma, come precedentemente annunciato, Maserati ha avviato la fase di test dei suoi nuovi sistemi di propulsione completamente elettrici che equipaggeranno i futuri modelli del marchio. Alcuni veicoli sperimentali sono stati ora costruiti equipaggiati con il nuovo propulsore innovativo, 100% elettrico con tecnologia Maserati al 100%, sviluppato nel nuovo Innovation Lab di Modena. Durante questa fase sperimentale, verrà sviluppato anche il suono che caratterizzerà il motore elettrico.

I prossimi modelli completamente elettrici avranno un suono distintivo, già un attributo unico di tutte le auto Maserati dotate di motori a combustione tradizionali. I clienti trarranno quindi vantaggio da veicoli a propulsione elettrica al 100% che uniranno piacere di guida, comfort e prestazioni con un suono unico e inconfondibile. Grazie ai test condotti in varie condizioni d’uso su strada e su pista, verranno acquisiti dati importanti per lo sviluppo e la definizione dei nuovi propulsori elettrici, che verranno utilizzati per i futuri modelli della gamma Maserati. Le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio saranno le prime auto del marchio ad adottare soluzioni elettriche al 100% e saranno costruite presso l’hub di produzione di Torino.

