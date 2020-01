Lancia Hyena: un esemplare in perfette condizioni è in vendita

Esiste un marchio automobilistico che in Europa sta lottando parecchio per riuscire a risollevarsi. Stiamo parlando di Lancia. Una delle auto più popolari e storiche lanciate dalla casa automobilistica torinese è stata la Lancia Delta. Venduta sia per uso privato che per le gare, la produzione iniziò nel 1979.

Grazie alle innumerevoli versioni realizzate, la vettura divenne uno dei nomi più importanti nei campionati di rally. Una delle versioni sicuramente più popolari che hanno reso celebre questo veicolo è l’HF Integrale (e i successori Evoluzione ed Evoluzione II).

Lancia Hyena: uno dei soli 24 esemplari realizzati è disponibile all’acquisto

Si tratta di un’auto a quattro ruote motrici che è riuscita a conquistare ben 46 vittorie nel campionato WRC e a vincere il campionato costruttori per sei volte consecutive tra il 1987 e il 1992.

La potenza erogata dal motore (210 CV) e il suo immenso successo nel campionato, però, non furono sufficienti per il costruttore e collezionista di auto d’epoca olandese Paul V.J Koot che desiderava mettersi alla guida di una vettura ancora più estrema e con una forma diversa dalla solita berlina.

Perciò Koot propose l’idea al famoso costruttore Zagato di costruire una coupé. Quest’ultimo accettò senza pensarci due volte. In pochissimo tempo, il team riuscì a ideare un prototipo chiamato Lancia Hyena il quale proponeva un design elegante. Dopo un po’, il collezionista olandese decise di chiedere a Fiat di metterla in produzione ma quest’ultima non accettò la proposta.

Nonostante il rifiuto ricevuto dalla casa automobilistica torinese, Koot mise le mani su un gruppo di Lancia Delta HF Integrale che furono spedite successivamente a Zagato. Il noto carrozziere fece le dovute modifiche, applicando una carrozzeria in alluminio, degli interni personalizzati e altro ancora.

La potenza del motore a quattro cilindri da 2 litri venne portata a 250 CV mentre i tempi di accelerazione vennero migliorati a 5,4 secondi grazie all’adozione di una struttura più leggera di 120 kg.

Koot progettò di realizzare 75 esemplari della Lancia Hyena ma alla fine ne furono terminati soltanto 24. Uno di questi, esattamente in nono costruito, è disponibile all’acquisto sul sito Web di Silverstone Auctions con appena 9500 km percorsi.