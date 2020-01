Fiat 500 Club: debutta in Australia la nuova variante

Fiat ha deciso di aggiungere una nuova variante alla gamma attuale della sua 500 in Australia chiamata Fiat 500 Club che parte da 23.250 dollari australiani. Il suo lungo elenco di equipaggiamenti di serie include cerchi in lega da 16 pollici, tetto in vetro fisso con tendina parasole, radio DAB+, fari e tergicristalli con attivazione automatica, controllo automatico del clima e molto altro ancora.

Oltre alla pelle, è possibile scegliere i sedili in tessuto nero con inserti bianchi e cuciture bordeaux o in tessuto bianco con inserti neri e cuciture bianche. È possibile, inoltre, rivestire la 500 Club nella nuova colorazione esterna Rosa Cipria.

Fiat 500 Club: la gamma australiana si amplia con la nuova versione

A parte la top di gamma Club, la casa automobilistica torinese ha aggiunto la variante entry-level Lounge sempre nel mercato australiano. Entrambe le versioni condividono lo stesso motore benzina da 1.3 litri che produce una potenza di 69 CV. La Fiat 500 Lounge viene offerta di serie con trasmissione automatica o manuale mentre la Lounge convertibile e la Club (sia coupé che cabrio) soltanto con cambio automatico.

Le caratteristiche standard di entrambi includono sistema di infotainment UConnect con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici, comandi vocali, sensori di parcheggio posteriori, cruise control con limitatore di velocità, climatizzatore automatico, volante rivestito in pelle e luci di marcia diurna.

Guillaume Drelon, Director, Brand & Product Strategy di Fiat Australia, ha detto: “Siamo entusiasti di poter offrire delle funzionalità aggiuntive nella nuova gamma Fiat 500 che offre un nuovo livello di raffinatezza. La Fiat 500 rappresenta un’espressione divertente del suo proprietario e, con le nuove tecnologie e raffinatezze estetiche, non è mai stata così bella“.

Le vendite in Australia della Fiat 500 sono rallentate gradualmente nel corso degli ultimi anni. Il 2019 si è chiuso con immatricolazioni diminuite del 12,6% a 673 esemplari. Vi lasciamo con i prezzi nel dettaglio delle Fiat 500 Club e Lounge: