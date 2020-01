Ram 1500 Classic: anche per il 2020 è disponibile l’allestimento Warlock

Il Ram 1500 Classic è ritornato per il model year 2020 per permettere alla casa automobilistica americana di continuare con la sua crescita nel segmento dei pick-up full-size.

Tra i pacchetti disponibili per quest’anno c’è anche il popolare allestimento Warlock. Quest’ultimo rende omaggio ai pick-up Warlock originali degli anni ‘70 e offre agli acquirenti un veicolo ben equipaggiato e personalizzato con stile, capacità e caratteristiche uniche.

Ram 1500 Classic Warlock: il nuovo model year debutta in Nord America

Il Ram 1500 Classic Warlock 2020 vanta una griglia nera con logo Ram in grassetto, dei cerchi in alluminio in nero semi-lucido da 20 pollici, dei paraurti anteriore e posteriore con verniciatura a polvere, un kit di sollevamento da 2,54 cm, dei fendinebbia a LED, delle luci posteriori a LED, un badge nero, dei ganci traino, un cofano sportivo opzionale, delle decalcomanie sul cofano uniche e molto altro ancora.

Di serie, il pacchetto Warlock per il Ram 1500 Classic 2020 propone dei sedili in stoffa Diesel Gray, il sistema di assistenza ParkSense e il Luxury Group che include volante rivestito in pelle, specchietto retrovisore auto-oscurate, display da 7 pollici per il quadro strumenti digitale, illuminazione a LED per il cassone e molto altro ancora. Su richiesta, gli acquirenti possono aggiungere dei sedili avvolgenti, il sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici, dei gradini laterali neri e altro ancora.

L’allestimento Warlock è disponibile sia con il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 309 CV e 364 nm di coppia massima oppure con il leggendario Hemi V8 da 5.7 litri in grado di sviluppare 400 CV di potenza e 555 nm di coppia.

Entrambi i propulsori sono abbinati alla trasmissione automatica TorqueFlite a 8 velocità. Il Ram 1500 Classic Warlock 2020 è disponibile nelle configurazioni Quad Cab e Crew Cab e nelle opzioni 4×2 e 4×4. Infine, il pick-up può essere scelto in 11 colori diversi: Bright White, Flame Red, Delmonico Red, Diamond Black, Hydro Blue, Olive Green, Patriot Blue,, Billet Silver, Granite Crystal, Maximum Steel e RV Match Walnut Brown.