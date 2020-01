Jeep Renegade: 3 promozioni per 10 giorni

Per Jeep Renegade, 3 promozioni in 10 giorni: manca poco a fine gennaio, termine entro cui aderire. Iniziamo con la Renegade 1.0 a benzina da 120 CV MT Longitude: prezzo promo di 20.853,5 euro, con anticipo zero, 48 rate mensili di 249 e valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 9.701,59 euro. Da un credito di 21.485,36 euro si sale a 21.668.59 euro. Perché se a tasso TAN zero? Perché il TAEG è dell’1,31%. Percorrenza totale 60.000 km e costo supero 0,1 €/km.

Jeep Renegade a noleggio

La seconda promo è un’offerta di noleggio riferita a Renegade 1.0 T3 da 120 CV Business. Canone mensile € 199 (IVA inclusa).

L’offerta include: 36 mesi e 60.000 km. Anticipo 8.900 euro. Il conduttore a scadenza del contratto, avrà diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo a 12.330 euro. Sono inclusi fra l’altro la Rca con penale risarcitoria, l’assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria. Più il servizio copertura incendio e furto con penale risarcitoria, e il servizio riparazione danni con penale risarcitoria. Senza dimenticare il servizio di infomobilità I-Care; utilizzo di una App gratuita per la gestione dei servizi. In casi del genere, conviene sempre leggere bene il contratto per capire quali siano le penali se si verificano incidenti, danni, furti parziali o totali: si chiamano franchigie o responsabilità.

Scopri come è andato il 2019 con le immatricolazioni dei noleggi auto

Modello a rate di 36 mesi

Una terza promo riguarda la Renegade 1.0 a benzina da 120 CV MT Longitude, prezzo di 20.400 oppure 18.900 solo con finanziamento Be-Smart. Anticipo € 0, più 36 rate mensili di € 323,5.

Valore futuro garantito pari alla rata finale residua di € 10.804,04. Credito € 19.503,49 e dovuto di € 22.785,54, con TAN 5,99% e TAEG 8%. Chilometraggio totale 45.000, costo supero 0,1 €/km. In generale, l’offerta è gustosa, specie grazie all’anticipo zero; tuttavia, il TAEG non pare eccezionale.