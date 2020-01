Fiat Panda è stata l’auto più ricercata sul Web nel 2019

Subito Motori ha condotto un’interessante indagine riguardante le tendenze registrate nel corso del 2019. Dallo studio è emerso che la Fiat Panda è stata l’auto più ricercata in Italia durante i 12 mesi passati.

La famosa utilitaria della casa automobilistica torinese è riuscita a togliere il primo posto alla Volkswagen Golf, che è stata la vettura più ricercata per diversi anni. BMW, invece, è stato il brand più amato. Subito Motori ha anche riportato una crescita dell’interesse per trazione integrale, microcar e auto GPL.

Fiat Panda: la city car del brand torinese è stata la vettura più ricercata su Internet

Gli oltre 300 milioni di ricerche per parola chiave fatte nel 2019 sul famoso canale della piattaforma Subito (che include 360.000 annunci e 6,5 milioni di visite settimanali), hanno confermato la fiducia nelle case automobilistiche premium tedesche, oltre alla crescita delle preferenze per le motorizzazioni alternative e per le city car.

Dopo diversi anni di dominio, la Golf ha ceduto la prima posizione alla Fiat Panda che nel corso degli ultimi anni è riuscita a reinventarsi grazie alle varie novità introdotte dalla casa di Torino.

Rispetto al 2018, la Fiat 500 ha guadagnato due posti, posizionandosi al terzo posto dopo la Volkswagen Golf. Il resto della classifica stilata da Subito Motori è composta da Smart in quarta posizione, Audi A3 al quinto posto e Fiat Punto in sesta posizione (che ha perso tre posti). La Top 10 continua con l’Audi A4 al settimo posto, la Volkswagen Polo in ottava posizione, l’Alfa Romeo Giulietta al nono posto e la Mercedes Classe A in decima posizione.

BMW è stato il brand automobilistico più popolare sul Web

Per quanto riguarda la classifica dei brand, come detto già poco fa, BMW si è piazzato al primo posto. Il podio si completa con altre due case automobilistiche tedesche: Mercedes in seconda posizione e Audi al terzo posto. Fiat ha perso qualche posizione mentre Abarth è riuscita ad entrare in classifica e a guadagnare due posti in due anni.

Il canale di Subito ha rivelato che la trazione integrale è stato il termine più ricercato in Italia nel 2019 per via del fatto che una vettura 4×4 riesce ad essere estremamente versatile e ad adattarsi a qualunque tipo di strada. Le microcar si sono piazzate al terzo posto dopo il GPL.

In quarta posizione troviamo le ricerche riguardanti i neopatentati mentre al quinto posto ci sono i pick-up. Cresce l’interesse anche per le auto d’epoca, il rally e il tuning. Nel segmento dei fuoristrada, il Land Rover Defender è riuscito a battere il Mitsubishi Pajero, posizionandosi al primo posto. Tra le city car, invece, la Fiat 500 ha superato per la prima volta la Smart ForTwo.

Nella categoria SUV, c’è in prima posizione l’Audi Q3 che si affianca al Volkswagen Tiguan e all’Audi Q5. In conclusione, lo studio di Subito Motori vede al primo posto l’iconica Fiat 500 seguita dalla Delta e dell’Alfetta per quanto riguarda le ricerche di auto d’epoca.