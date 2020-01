MAT New Stratos: il primo dei 25 esemplari prodotti verrà messo all’asta

Abbiamo atteso molto per la produzione di una versione moderna della leggendaria supercar Lancia Stratos ma alla fine è arrivata. Presentata la prima volta come progetto di design al Salone di Ginevra del 2005, la Pininfarina New Stratos divenne un prototipo funzionante solo nel 2010.

Gli esemplari di produzione dovevano essere basati sulla Ferrari F430 ma pare che la casa automobilistica modenese non accettò la proposta. Alcuni anni dopo, Paolo Garella di Pininfarina lasciò l’azienda per fondare la sua compagnia: Manifattura Automobili Torino (MAT).

MAT New Stratos: Bonhams proporrà in vendita un esclusivo esemplare dell’auto da rally

MAT ha riavviato il progetto della New Lancia Stratos e pianificato la produzione di una serie di 25 esemplari grazie a tutti coloro che hanno voluto donare la propria F430. Ora, per la prima volta, una delle unità realizzate della MAT New Stratos verrà proposta all’asta il 6 febbraio a Parigi da Bonhams.

La New Stratos utilizza un telaio ridotto della Ferrari F430 da cui sono stati tolti 20 cm dal passo e implementato un corpo in fibra di carbonio. Sotto il cofano troviamo un motore V8 biturbo da 4.3 litri sviluppato da Maranello che produce una potenza di 540 CV, quindi più della Scuderia che eroga 503 CV.

L’esemplare della MAT New Stratos che verrà proposto in vendita da Bonhams si basa su una F430 del 2009 che ha percorso circa 30.000 km. Completata nel 2019, la speciale Lancia Stratos è stata guidata per circa 3000 km. La carrozzeria propone come colore base il bianco ma indossa una livrea rally di Alitalia. Purtroppo, è difficile stabilire un prezzo di vendita finale ma Bonhams stima 700.000-900.000 euro.

Secondo le informazioni fornite, abbiamo di fronte il primo dei 25 esemplari prodotti in serie limitata con telaio n°ZFFKZ64B000166472. Accanto al propulsore V8 c’è un cambio semi-automatico di tipo F1 con paddle al volante. In aggiunta, il veicolo è stato registrato in Germania.

Mentre il corpo è stato realizzato in fibra di carbonio, gli interni della MAT New Stratos restano spartani, in linea con l’originale auto da competizione. Oltre ad essere più potente della F430 Scuderia, il veicolo pesa circa 50 kg in meno.

Dopo aver terminato il progetto, l’auto è stata immatricolata il 25 marzo dello scorso anno. Assieme alla New Lancia Stratos vengono forniti tutti i documenti di registrazione tedeschi in cui sono state annotate le varie modifiche effettuate.