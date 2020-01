Fiat Centoventi: il concept conquista il Premio Speciale della Giuria

Martedì sera si è tenuta a Parigi la cerimonia di premiazione della 27ª edizione del Trophées Argus, il concorso creato dalla famosa rivista francese L’Argus.

La giuria di quest’anno era composta da 18 giudici, giornalisti ed esperti di tecnologia e valore residuo, che hanno valutato ben 60 veicoli diversi appartenenti a 11 categorie. Nel gruppo c’era anche la Fiat Centoventi concept che è riuscita a portarsi a casa il Premio Speciale della Giuria.

Fiat Centoventi: gli esperti del Trophées Argus non vedono l’ora di vedere la versione di produzione

Olivier François, presidente globale di Fiat, ha dichiarato: “Sono orgoglioso, da francese e da Presidente Globale di Fiat, di ricevere questo riconoscimento da uno dei più prestigiosi media francesi, ancor di più perché il Premio Speciale della Giuria è andato alla Fiat Concept Centoventi”.

François ha proseguito dicendo: “Concept Centoventi è la quintessenza del marchio Fiat, da Centoventi anni sinonimo di city car e di famiglia, e rappresenta la soluzione più innovativa per la mobilità urbana elettrica del domani. Ha una missione sociale perché è sostenibile, perché è democratico, perché crea e coinvolge intorno a se la sua community, perché ‘comunica’ con il mondo esterno e perché è nato per il car sharing. Fiat Concept Centoventi rappresenta l’ABC dell’auto: ‘Affordable but cool’ “.

Presentato in anteprima al Salone di Ginevra 2019 e qualche giorno fa al Consumer Electronics Show (CES) 2020 di Las Vegas, il rivoluzionario concept creato dalla casa automobilistica di Torino è riuscito a conquistare gli esperti del Trophées Argus poiché risulta divertente ed è 100% elettrico.

I giudici, inoltre, hanno dichiarato che il veicolo porta la personalizzazione a livello di arte poiché è possibile personalizzare colori e materiali, sedile passeggero sostituibile con un seggiolino per bambini o un trasportino per animali domestici e un cruscotto a fori per il fissaggio di accessori stampati in 3D.

Gli esperti del concorso del magazine francese L’Argus hanno apprezzato anche l’autonomia modulare che va da 100 a 500 km, ampliabile grazie a dei pacchetti individuali da 100 km ciascuno acquistabili direttamente dal cliente. Infine, la giuria del Trophées Argus non vede l’ora di vedere la versione di produzione della Fiat Centoventi.