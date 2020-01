FCA in Borsa: ecco i risultati degli investimenti

L’andamento del settore delle quattro ruote in Borsa affascina sempre: a questo abbiamo dedicato diversi articoli. Adesso IG.com si è occupata di diversi casi, come FCA in Borsa. La base di partenza è che FCA ha vissuto un periodo di straordinaria trasformazione sotto la guida del suo ex manager, Sergio Marchionne: questi ha preso un’azienda italiana in grande difficoltà nel 2004, trasformandola in colosso industriale di portata mondiale.

FCA in Borsa: dal 2009 a oggi

A gennaio 2009 le azioni della vecchia Fiat oscillavano intorno a 1 euro e in nove anni sono arrivate a toccare i 20 euro (maggio 2018). Perché poi il calo dell’ultimo anno? Per le tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa (il desiderio di dazi di Trump), per la lenta transizione al mercato elettrico e per il calo delle vendite globali. Si resta in attesa della fusione FCA-PSA. Ora FCA è sesto gruppo al mondo per produzione di autoveicoli: con PSA diverrà quarto.

Se avessi investito in azioni FCA quanto avrei guadagnato?

Con un grafico elettronico, si hanno immediatamente a disposizione i risultati degli investimenti del passato. Sono investimenti con la macchina del tempo. Non è un gioco; al contempo, i risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione o una garanzia di risultati futuri. Ecco gli esempi di ClubAlfa.it che ha inserito diversi parametri per FCA. Abbiamo simulato un investimento, facendo finta di aver investito del denaro in passato. Ecco i parametri che abbiamo inserito, ed ecco i risultati.

Se avessi investito 50.000 euro, in cinque anni (settembre 2014-settembre 2019), il ritorno sull’investimento sarebbe stato 78.434.

Investendo 50.000 euro, in dieci anni (settembre 2009-settembre 2019), il ritorno sull’investimento sarebbe stato 73.992 euro.

Mettendo sul piatto 10.000 euro, in cinque anni, il ritorno sull’investimento sarebbe stato 1.480 euro.

Boom con Chrysler

Il colpo che ha fatto decollare Fiat è stata la fusione con Chrysler, la più piccola delle Case automobilistiche di Detroit, alle prese con una grave crisi finanziaria post 2008. L’operazione che ha portato alla nascita del gruppo italo-statunitense è stata costruita in maniera impeccabile e ha segnato il successo di FCA dei successivi 10 anni e ancora tutt’oggi, dice IG.com. Merito soprattutto di Jeep. L’eredità di Chrysler ha portato però anche un enorme indebitamento industriale, arrivato quasi a 10 miliardi di euro post fusione. Il successo dell’operazione ha permesso però di azzerarlo del tutto in soli 5 anni.

Spin off FCA: Fiat Industrial e Ferrari

I profitti per gli azionisti Fiat sono arrivati anche attraverso gli spin off che si sono susseguiti nel tempo e che hanno liberato ulteriore valore. La scissione tra Fiat e Fiat Industrial (ora CNH Industrial) a quella di Ferrari hanno permesso al gruppo di passare dai 6 miliardi di euro di valore del 2004 agli oltre 65 miliardi nel 2018.