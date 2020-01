Fusione tra PSA e Fiat Chrysler: Peugeot aumenterà la sua partecipazione

La famiglia Peugeot, che deterrà poco più del 6% del capitale del gruppo costituito dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler, intende esercitare la sua opzione per acquisire un ulteriore 2,5% il prima possibile, ha detto in un’intervista domenica in esclusiva per L’Est Républicain.

Quando il quotidiano regionale ha chiesto alla famiglia se la possibilità di acquisire questo ulteriore 2,5% nei prossimi sette o otto anni costituisse per loro un “obiettivo principale”, Jean-Philippe Peugeot, CEO di Établissements Peugeot Frères ( EPF), ha risposto in maniera affermativa. “Per ottenere questa possibilità, i negoziati saranno complessi”, ha detto il rappresentante della holding che guida la famiglia Peugeot, aggiungendo:” Non appena saremo certi che la fusione andrà a buon fine, la mia famiglia darà segnali favorevoli “.

Per quanto riguarda lo Stato francese, azionista del nuovo gruppo tramite il suo braccio finanziario Bpifrance, “la mia famiglia lo ringrazia per essere stato lì, nel 2013-2014, quando PSA era in difficoltà ma mi auguro che non sia troppo presente”, afferma Peugeot, affermando che” probabilmente rimarrà nella società per garantire che i posti di lavoro vengano permanentemente preservati “. Alla domanda su una possibile preoccupazione per l’ostacolo delle autorità di concorrenza americane ed europee, ha affermato di essere fiducioso perché “lo Stato francese e l’Europa vogliono che la fusione abbia successo” ma sottolinea, tuttavia, di avere più paura dall’autorità europea della concorrenza che di quella degli Stati Uniti.

Attualmente, Bpifrance, la famiglia Peugeot e i cinesi di Dongfeng sono azionisti con il 12,23% di PSA. Dopo la fusione 50/50, la loro partecipazione verrà ridotta della metà, così come quella del principale azionista di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che scenderà al 14%. Le clausole prevedono che la famiglia Peugeot possa aumentare la propria partecipazione nella nuova entità del 2,5% e che BpiFrance possa vendere il 2,5%.

