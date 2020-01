Ram 1500 nominato Luxury Car of the Year 2020

Il Ram 1500 ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo ed importante premio grazie alle sue caratteristiche. In particolare, i redattori di Cars.com hanno eletto il pick-up come Luxury Car of the Year 2020.

Gli editori del noto sito statunitense hanno nominato il veicolo di Fiat Chrysler Automobiles poiché offre il massimo del lusso nella sua categoria, propone un design elegante e ha dimostrato eccezionali caratteristiche in termini di stabilità e guidabilità. Inoltre, questa è la prima volta che un pick-up vince il premio Luxury Car of the Year di Cars.com.

Ram 1500 2020: Cars.com premia il pick-up del marchio americano di FCA

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha dichiarato: “Questo premio convalida gli sforzi incessanti di Ram per offrire maggior comfort, raffinatezza e valore ai nostri clienti. I Ram 1500 Longhorn e Limited sono esempi di come creiamo i pick-up più lussuosi del settore. È davvero soddisfacente vedere Cars.com riconoscere il Ram 1500 come auto di lusso dell’anno“.

Qualsiasi veicolo, indipendentemente da quando è stato introdotto o aggiornato per l’ultima volta, è idoneo per partecipare al concorso del noto sito Internet statunitense. Jenni Newman, caporedattore di Cars.com, ha affermato: “Le finiture dei Ram 1500 Longhorn e Limited del 2020 si distinguono dalla massa grazie ai loro splendidi interni con finiture in legno, pelle, metallo e cromo di alta qualità, un sistema multimediale impressionante e un’eccezionale qualità di guida. I migliori allestimenti del Ram 1500 sono sbalorditivi e meritano il premio Luxury Car of the Year di Cars.com“.

Per il 2020, Ram ha deciso di aggiungere il nuovissimo motore EcoDiesel V6 alla gamma del Ram 1500 che porta con sé la coppia best-in-class nei propulsori a gasolio e nella categoria 650 nm, oltre a dare la possibilità di rimorchiare fino a 5698 kg. Se ciò non bastasse, il 1500 EcoDiesel 2020 guida anche tutti i pick-up per quanto riguarda i consumi di carburante.

Accoppiato con un serbatoio da 125 litri, l’autonomia garantita dal veicolo del marchio di FCA supera i 1600 km. La casa automobilistica americana, inoltre, offre l’opzione EcoDiesel su tutti i modelli e le configurazioni disponibili, incluso il Ram Rebel.

La guida e la maneggevolezza al top riescono ad essere raggiunte grazie a un sistema di sospensioni posteriore esclusivo del segmento, oltre alla possibilità di optare per le sospensioni pneumatiche su tutte e quattro le ruote (disponibili come optional).

Altre caratteristiche offerte dal nuovo Ram 1500 includono il sistema di infotainment UConnect 4C con un enorme display touch da 12 pollici posizionato nella plancia centrale in verticale che consente di sfruttare diverse caratteristiche come la funzionalità split screen, visualizzare le immagini catturate dalla telecamera a 360° oppure riprodurre i contenuti esclusivi di SiriusXM con le stazioni personalizzate offerte da Pandora.

Il Ram 1500 è anche il leader nella gestione del carico e dello stoccaggio grazie al suo portellone multifunzione che offre ai clienti una flessibilità davvero unica. Presente anche il sistema RamBox che comprende vari contenitori versatili, resistenti alle intemperie, chiudibili a chiave e con sistema di illuminazione che permettono di trasportare in sicurezza gli oggetti più delicati e costosi.