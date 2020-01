Fiat Tipo conquista il mercato turco nel 2019

Dopo aver perso il 35,1% nel 2018, le vendite dei veicoli leggeri in Turchia hanno concluso il 2019 registrando ancora una volta una perdita del 22,9% a 478.960 esemplari venduti. Si tratta del volume annuo più basso e per la prima volta al di sotto del milione e mezzo dal 2009. Ciò significa che in soli due anni (956.000 unità nel 2017), il mercato turco delle auto ha perso esattamente la metà del suo volume annuale.

Fortunatamente, però, settembre (+82,3%), ottobre (+127,5%) e dicembre (+16,5%) 2019 hanno registrato un incremento delle immatricolazioni. Il diesel rimane il carburante più popolare con 201.487 vendite e mantiene una quota del 52%, seguito da benzina (40% a 155.042), GPL (4,8%), ibrido (3,1%) ed elettrico (0,06% a 222 esemplari).

Fiat Tipo: le vendite sono aumentate di oltre il 50% nel 2019

Fiat si conferma il brand più popolare in Turchia fra i 22 marchi automobilistici che hanno venduto di più in tutto l’anno precedente, ottenendo un aumento dell’8,8% rispetto al 2018. La casa torinese è riuscita a superare Renault che si è piazzata in seconda posizione e ha perso il 24,3%.

Il podio si completa con Volkswagen che ha registrato una flessione del 27,4%. La top 5 si completa con Ford (-28%) e Peugeot (-4,3%). Il resto della classifica è composta da Toyota (-28,5%), Hyundai (-28,7%), Honda (-29%), Dacia (-33,1%) e Opel (-13,8%). Fuori dalla top 10 troviamo Lexus (+51,8%), Smart (+25,7%), Alfa Romeo (+24,6%), DS (+14%), Aston Martin (+12,5%), Ferrari (+11,1%), Jaguar (+10,9%) e Land Rover (+9,9%).

Analizzando nello specifico le auto, la Fiat Egea (commercializzata in Italia come Fiat Tipo) è stata l’auto più venduta in Turchia nel 2019. Se ciò non bastasse, le immatricolazioni del modello sono aumentate del 51,2% mentre la sua quota di mercato è quasi raddoppiata, passando dal 5,9% del 2018 all’11,6% nel 2019. L’Egea è riuscita a guidare le vendite annuali nel mercato turco negli ultimi quattro anni.

Al secondo posto troviamo la Renault Clio (+9,2%) mentre al terzo posto c’è la Renault Megane (-26,3%). La classifica è composta anche dalla Toyota Corolla (-18,8%), dalla Honda Civic (-28,5%) e dalla Volkswagen Passat (-29,2%).

Il SUV più venduto nel paese è stato il Peugeot 3008, che tra l’altro ha registrato anche una crescita del 39,7% delle vendite rispetto all’anno precedente. Al secondo posto, c’è la Dacia Duster (-19,9%), il Nissan Qashqai (-37,7%) e lo Hyundai Tucson (+33,5%).