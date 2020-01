Ferrari: i musei registrano oltre 600.000 visitatori nel 2019

Cresce sempre di più l’interesse verso la storia delle auto di Ferrari. Nel 2019, i musei Ferrari di Modena e Maranello hanno registrato dei record in termini di visitatori. Basti pensare che in tutto l’anno passato sono stati registrati oltre 600.000 ingressi, ossia il 12% in più rispetto al 2018.

Soltanto il Museo Enzo Ferrari ha registrato 200.000 visitatori in tutto il 2019. Qui è possibile scoprire le vetture più esclusive e varie informazioni sul fondatore della famosissima casa automobilistica modenese.

Ferrari: nuovo record di visitatori raggiunto dai musei del cavallino rampante

Presso il Museo Ferrari di Maranello, invece, sono state registrate oltre 400.000 presenze. Qui si può scoprire la storia del brand italiano e della Scuderia Ferrari in Formula 1, oltre alla possibilità di ammirare diverse auto e monoposto.

Per quanto riguarda le vendite, queste sono cresciute del 50% nel 2019 rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie alla possibilità di acquistare un biglietto unico per visitare entrambi i musei i quali propongono contenuti diversi.

Vi ricordiamo che da domani, giovedì 15 gennaio 2020, le attuali esposizioni 90 Anni e Hypercars presso il museo di Maranello saranno affiancate da tutte le novità della nuova mostra Ferrari at 24 Heures du Mans che, come suggerisce il nome, celebrerà i 70 anni di vittorie del cavallino rampante alla 24 Ore di Le Mans.