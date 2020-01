Dodge rinnova il programma Dodge Power Dollars per Charger e Challenger

Dodge ha riscontrato un enorme successo con la sua campagna di marketing Dodge Power Dollars nell’ultimo trimestre del 2019. Il 1 agosto, la casa automobilistica americana ha annunciato l’inizio di questa campagna che ha offerto ai potenziali acquirenti 10 dollari per cavallo in contanti in seguito all’acquisto di una Dodge Charger, Challenger o Durango 2019.

Ora sembra che il marchio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) estenderà questo programma per il resto del mese corrente ma con alcune novità: sarà disponibile solo per i modelli Charger e Challenger 2019 mentre il SUV a tre file di sedili non ne farà più parte.

Dodge Power Dollars: il programma del marchio americano si rinnova per questo mese

Nel quarto trimestre del 2019, la Dodge Charger ha stabilito un altro record di vendite nel trimestre con 25.829 veicoli venduti e 96.935 nell’intero anno, dimostrando che non è assolutamente morta. Le vendite del Durango, invece, hanno riscontrato un aumento del 3% rispetto al 2018, con 67.599 unità immatricolate. La muscle car americana ha registrato vendite per 60.997 negli Stati Uniti durante l’anno.

Il programma Dodge Power Dollars offerto dal marchio americano durerà fino al 31 gennaio e i clienti dovranno prendere in consegna l’auto scelta entro il 2 febbraio per ottenere il compenso. Di seguito, trovate due tabelle per conoscere il bonus destinato a seconda della versione scelta.

Dodge Challenger 2019 Versione HP (CV) Rimborso Hellcat Redeye 797 7970 dollari Hellcat 717 7170 dollari R/T Scat Pack 485 4850 dollari R/T 375 3750 dollari GT AWD 305 3050 dollari GT 305 3050 dollari SXT AWD 305 3050 dollari SXT 305 3050 dollari