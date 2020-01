Dodge Viper: la versione widebody ipotizzata in render

Indipendentemente dalla generazione, la Dodge Viper difficilmente è un’auto che ha bisogno di ricevere un aumento della sua larghezza per sembrare più aggressiva. Tuttavia, l’artista digitale Karan Adivi ha deciso di ipotizzare in un paio di render una sorta di versione widebody della quarta generazione della famosa sportiva del marchio americano.

I parafanghi allargati sono stati riempiti da grossi pneumatici abbinati a cerchi custom, il cui design è davvero particolare. Oltre a questo, la Dodge Viper Widebody secondo Adivi dispone di un assetto estremamente ribassato che molto probabilmente ha visto l’implementazione di sospensioni pneumatiche.

Dodge Viper: un artista digitale immagina in render la versione widebody

Ben visibili anche alcune parti in fibra di carbonio come lo splitter anteriore, le minigonne laterali e il diffusore posteriore. Per il resto, questa Dodge Viper di quarta generazione ha mantenuto il suo aspetto tipico da sportiva a due porte con motore V10 nascosto sotto il cofano.

Nel 2017, la casa automobilistica americana ha deciso di interrompere la produzione dell’auto. Anche se ci sono state diverse voci sul ritorno della supercar “economica”, al momento nulla è certo.

Vista la recente fusione con PSA, la collaborazione fra i due gruppi automobilistici potrebbe portare a un rilancio della Dodge Viper. Naturalmente, parliamo esclusivamente di ipotesi che al momento non hanno trovato nessuna conferma ufficiale.