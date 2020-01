Jeep Wrangler: la NHTSA avvia un’indagine sulle discutibili saldature rilevate

Ad ottobre 2018, Jeep ha deciso di richiamare diversi esemplari della Jeep Wrangler JL 2018 e 2019 a causa di alcune saldature effettuate male sulla barra dell’asse anteriore.

Questo problema avrebbe potuto causare una potenziale rottura, separando la staffa della barra anteriore dal telaio e causare un grave incidente senza preavviso. Secondo le stime fatte da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il richiamo ha interessato circa 18.055 Wrangler dei due model year.

Dal momento che il gruppo automobilistico italo-americano ha lanciato il richiamo per quei veicoli interessati, i proprietari hanno deciso di affidarsi alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per avviare una propria indagine riguardanti “le discutibili saldature” effettuate sull’iconico fuoristrada americano.

L’indagine avviata dall’ente ora si espanderà ancor di più, coprendo circa 270.000 esemplari della Jeep Wrangler JL. La nota della NHTSA riporta:

In una lettera ricevuta il 24 ottobre 2018, un cittadino ha presentato una petizione alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per avviare un’indagine sui difetti riguardanti la sicurezza in merito a carenze nella saldatura del telaio su alcune Jeep Wrangler (JL) MY2018.

Il firmatario ha descritto un ampio elenco di carenze nella saldatura del telaio. I difetti di saldatura si trovano presumibilmente in diversi punti del gruppo telaio.

Il 16 novembre 2018, l’Office of Defects Investigation (ODI) ha aperto una petizione sui difetti (DP18-004) per valutare se approvare o rifiutare la petizione. L’8 marzo 2019, ODI ha inviato una lettera di richiesta informazioni a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sui problemi relativi alla saldatura del telaio su tutti i veicoli Jeep Wrangler (JL) model year 2018-2019.

A causa di un precedente richiamo relativo allo sterzo causato da una saldatura disallineata sulla barra della carreggiata anteriore (richiamo NHTSA n. 18V-675), l’ODI ha optato per includere una richiesta di ulteriori informazioni relative ai rapporti di sterzata o oscillazione, sterzata allentata e blocco dello sterzo nella lettera di richiesta di marzo. ODI ha effettuato un’analisi preliminare delle informazioni ottenute da FCA. Sulla base della revisione dell’ODI, NHTSA ha deciso di concedere la petizione.

Durante la revisione del materiale ottenuto dal produttore, ODI ha identificato vari rapporti e riferimenti a distacchi di componenti saldati dal telaio che non rientravano nell’ambito dell’applicazione del Richiamo NHTSA n. 18V-675.

Inoltre, le informazioni fornite da FCA non hanno riportato in modo adeguato se le carenze nella qualità della saldatura del telaio compromettono l’integrità strutturale dei veicoli e pertanto potrebbero comportare un rischio irragionevole per la sicurezza dei veicoli. Infine, l’ODI deve valutare ulteriormente i presunti difetti relativi allo sterzo segnalati sul model year 2019 e la presunta relazione dei difetti con la qualità della saldatura.

ODI ha concesso la petizione e sta aprendo quest’indagine per valutare ulteriormente la portata, la frequenza e le potenziali conseguenze sulla sicurezza delle presunte carenze nella qualità della saldatura e delle preoccupazioni relative allo sterzo sulle Jeep Wrangler JL MY 2018-19.