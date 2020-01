Dodge D-100: un esemplare del 1957 completamente modificato atteso all’asta

Spesso e volentieri abbiamo la possibilità di vedere pick-up di vecchia generazione riportati in vita che vengono apprezzati da molte persone. Indipendentemente dal processo di restauro a cui vengono sottoposti, questi esemplari mantengono gran parte del loro io originale ma caratterizzati da un aspetto nuovo ed impeccabile e delle prestazioni migliorate.

Sui siti delle varie case d’aste è possibile trovare spesso dei vecchi pick-up modificati riportati al loro splendore originale. Un esempio è questo Dodge D-100 del 1957 che verrà proposto all’asta a Scottsdale, in Arizona, entro la fine della settimana da Barrett-Jackson.

Dodge D-100: Barrett-Jackson metterà in vendita un esemplare completamente modificato

Il particolare veicolo, anche se è del ‘57, nasconde sotto il cofano un nuovo motore Hemi V8 da 5.9 litri a iniezione abbinato a un nuovo cambio automatico a 4 velocità e molto altro ancora.

Rispetto al modello originale che sicuramente non disponeva di un design così elegante, questo Dodge D-100 modificato ha ricevuto una completa lucidatura che gli consente di distinguersi dagli altri veicoli. Il costruttore sostiene che il corpo di serie è stato completamente rimosso, personalizzato e riverniciato.

Il colore scelto per la carrozzeria è il Pearl Red e inoltre è stato fatto parecchio lavoro per raggiungere la finitura a specchio che potete vedere nelle varie foto. Il team che ha realizzato questo particolare esemplare di pick-up sostiene che ha impiegato due anni per completare il progetto.

Secondo quanto riportato nell’annuncio dell’asta di Barrett-Jackson, l’interno completamente personalizzato e unico nel suo genere è stato realizzato con sedili avvolgenti e una plancia centrale dotata di materiali più premium. Presente anche un nuovo sistema audio.